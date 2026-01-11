我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳侑函遭控封鎖家屬，她在文中表示這是在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制，而老公也持續與家屬保持聯繫，夫妻倆並非與受害者家屬斷聯。（圖／吳侑函IG @ula__wu）

曾演出《植劇場》、《地獄里長》等多部戲劇作品的演員楊傑宇，近日遭控訴與同樣是演員的妻子吳侑函，開車在路上時撞到一位過馬路的老奶奶，導致對方不幸離世。事後，夫妻倆向家屬表示只有12萬存款可賠償，更發現遭吳侑函封鎖，消息引發網友譁然。對此，今（11）日吳侑函在IG限動上首度發聲道歉，強調會承擔起應有的法律與道義責任。吳侑函夫妻遭控撞死人，今日她在社群上發聲，表示「面對這份沉重的生命課題，我們選擇不逃避，並承擔起應有的法律與道義責任」。對於遭指責封鎖受害者家屬，她坦言這段期間，自己努力在破碎的日常中尋求平靜，只有讓自己保持穩定狀態，才能有力量去面對、處理後續問題。家屬表示，楊傑宇、吳侑函在靈堂表現出十足誠意，沒想到「跪完就封鎖」，行為根本是演戲。對此吳侑函則說明，發生事情後不是為了去掩蓋什麼，而是身為平凡人，在面對排山倒海的指控時，這是她在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制。另外，吳侑函透露老公楊傑宇一直與家屬、保險公司及警察機關保持聯繫，只是希望能將空間留給真正需要處理問題的人，她直言：「看著網路上的言論，真的生不如死，誠心希望這個世界不要再有各種惡意的造謠、互相傷害的留言。」