我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞彭亨州近日發生一起駭人的巨蟒攻擊事件，一名年僅10歲的男童，才剛抵達哥哥家門口，竟遭躲藏在草叢中的巨蟒突襲。這條長達6公尺的巨蟒不僅死死咬住男童右腿，更迅速捲起身體將孩子全身包含頸部緊緊纏繞，企圖將其勒斃。家屬見狀嚇壞，立刻拿著魚叉與刀具上前與巨蟒搏鬥，歷經驚險的半小時拉鋸戰，才終於將男童從死神手中搶救回來。根據馬來西亞媒體《大都會日報》報導，這起驚魂記發生在8日傍晚6點50分左右，地點位於北根的甘榜特邁登加。當時受害的10歲男童阿都拉菲卡剛好抵達26歲哥哥莫哈末努克曼的住處。沒想到家門前的草叢裡竟潛伏著一條巨大蟒蛇，男童還沒來得及反應，右小腿就被蛇一口咬住，緊接著蟒蛇發揮強大的絞殺本能，瞬間將男童身體與脖子死死纏住。哥哥莫哈末努克曼第一時間發現弟弟受困，原本想獨自救人但力量懸殊，只能趕緊大聲呼救。住在附近的57歲舅舅拉姆兹聽到求救聲，帶著妻子拿著魚叉和兩把開山刀衝出來支援。拉姆兹回憶當時的情況仍心有餘悸，他們試圖用工具撬開蛇的嘴巴，但在與巨蟒搏鬥的過程中，拉姆兹的手指也被蛇牙刺穿流血。這場人蛇大戰持續了將近30分鐘。拉姆兹表示，這是他這輩子第一次正面遭遇蟒蛇攻擊人類，場面非常混亂且危險。最後在眾人合力之下，終於讓蟒蛇鬆口，哥哥莫哈末努克曼見機不可失，拼盡全力拉扯蛇身，才讓弟弟順利脫困。據了解，這條攻擊人的蟒蛇長度約6公尺，體重超過40公斤，男童被勒住將近15分鐘，脫困時體力幾乎透支。哥哥莫哈末努克曼事後坦言，其實自己非常怕蛇，但當下看到弟弟命在旦夕，只能把恐懼拋在腦後，腦子裡只想著要救人。男童脫險後隨即被送往當地的北根醫院急救。醫師指出，還好咬傷沒有傷及腿骨，否則可能需要進行手術。目前男童傷勢已經穩定，正在接受後續治療與觀察。這起事件也讓當地居民議論紛紛，提醒出入草叢茂密處務必提高警覺。