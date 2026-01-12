我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗檢警成功破獲一起跨國走私毒品案！該毒品走私集團以10萬到15萬元報酬，利誘毒品人口以人體夾帶方式規避海關查緝。苗栗縣刑大接獲線報後與地檢署組成專案小組，在綿密蒐證後於機場伏擊，當場攔截3名從柬埔寨返台的嫌犯，雖然嫌犯最初矢口否認，但經X光檢測與藥物協助下，警方最終從3人體內取出26顆、總重588.54公克、市價高達200萬元的高純度海洛因，全案偵結依毒品危害防制條例提起公訴。苗栗縣刑大於2024年9月間接獲線報，得知有毒品犯罪人口企圖以人體夾帶方式，從國外走私毒品入境台灣。在報請苗栗地檢署指揮偵辦後，專案小組隨即展開嚴密的監控與搜證行動，最終成功鎖定一個專門在苗栗地區招攬成員的走私集團。該集團當時開出10至15萬元的報酬，利誘毒品人口38歲葉男、49歲蘇女及46歲羅女冒險，在集團的縝密安排下，3人於去年10月啟程前往柬埔寨，並在當地停留約一個星期進行整備，然而，這一切動向早已在警方的掌控之中，當3人結束行程搭機抵達機場準備入境時，埋伏已久的專案小組立即現身將人逮捕歸案。起初，3名運毒人球面對盤查時皆矢口否認藏有毒品，企圖規避查緝，然而，警方隨即將3人送往醫院進行X光機檢查，影像清晰顯示其體內確實存有大量異物。隨後在醫師施予藥物引導下，警方從3的肛門及下體內，陸續取出多個以塑膠膜層層包裹、外層再加強纏繞絕緣膠帶的毒品球共26顆，均為高純度的海洛因，總重量高達588.54公克，市價約為200萬元左右。全案經移送檢方複訊後，3人皆被聲請羈押獲准，苗栗地檢署也於近日偵結，依運輸第一級毒品罪嫌對3人提起公訴。