去年（2025）京華城案7月1日開庭前，前台北市副市長彭振聲的太太在住家墜樓身亡，導致他情緒崩潰，隔日社群平台Threads上竟流傳一張「索命照」，公布北檢11名檢察官的姓名與照片，抹上血痕並揚言「命債、命還」，經檢警調查發現，合成照由臉書「迷因台式民主」版主戴男製作發布，再由網友林女轉傳，兩人遭北檢依涉犯恐嚇、違反個資法等罪嫌起訴。案經台北地院審理，一審分別判處戴男、林女6月、5月有期徒刑、得易科罰金，均緩刑2年，全案仍可上訴。外界質疑為何2人能獲得緩刑？對此，北院說明了。判決指出，戴姓男子長期關注京華城案，創立「迷因台式民主」臉書粉絲專頁，因不滿京華城案調查過程，加上案中被告彭振聲妻子在2025年7月1日不幸墜樓身亡，他在情緒激憤下，非法蒐集並使用了台北地檢署11名檢察官的照片，就在隔天，製作了一張帶有血跡圖樣的合成圖，上面清楚列出檢察官們的職稱和姓名，還寫下「記住他們的名字跟臉」等字眼，帶有威脅這些檢察官生命、身體與自由的意味，隨後他便將這張圖上傳到粉專公開發布。到了2日上午，戴男發現他在網路上PO出的文章遭到許多網友批評，這讓他更加不滿，再次非法利用司法官的照片，鎖定負責審理京華城案的台北地院法官江俊彥等3人，同樣透過製圖軟體進行編排設計，隨後將合成照再度上傳到「迷因台式民主」的粉絲專頁公開散布。至於網友林女為「迷因台式民主」粉專粉絲，當時她看到墜樓新聞時也相當憤慨，於是從粉專下載戴男製作的合成圖，並以男朋友的名義把圖轉發到 Threads 上。發文時還特別配上「命債、命償」充滿威脅感的文字，讓被點名的檢察官們心生畏懼。北院認為，考量戴男、林女都已如實交代犯罪經過，並對檢察官指控的事實認罪，再審酌兩人的教育程度、經濟狀況以及當時犯案的動機與手段後，法院認定兩人違反個人資料保護法，判處戴男、林女6月、5月有期徒刑、得易科罰金緩刑2年，需支付公庫10萬、8萬元。緩刑部分法官指出，戴男和林女都已經認罪，也展現出和解誠意，具悔過之心。加上兩人過去無犯罪紀錄，這回因關心時事，卻在網路上發表不妥的圖文內容才誤觸法網。法官認為經過這次事件，兩人應有所警惕不會再犯，加上提告的檢察官姜長志在調查時也表示「2人只要在審理中願意認罪，就希望他們能各捐10萬元給社福機構」。最後法官綜合這些因素，決定給予兩人緩刑機會，全案仍可再上訴。