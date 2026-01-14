我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，引發藍白不滿，要求監察院彈劾卓榮泰，也在立院發動彈劾賴清德。立法院全院委員會今（14）日舉行公聽會，學者仉桂美批賴清德是造成憲政亂象的元兇，學者林騰鷂更列出賴清德十大惡行，律師黃帝穎則反批藍白提案彈劾賴清德，是在打假球。開南大學公共事務管理學系副教授仉桂美指出，我國憲政已出現空前危機，4成民意竟可違反6成民意，行政院覆議不被多數接受，僅有5位大法官作出的憲判又憑什麼具有權威？若未來少數民意皆依此模式，將造成憲政災難。她強調，賴清德不應一再試圖以司法解決政治問題，應尊重多數民意，面對現實政治的挑戰，而非依賴少數大法官的裁決來規避責任。仉桂美進一步指出，114年憲判字第1號的判決明顯違法違憲，五院權力應相互制衡，總統並非五院首長，行政院送覆議失敗應接受多數民意，若僅憑5位大法官作出判決就可生效，將破壞憲政秩序，對各級法官亦失拘束力。她呼籲賴清德，應以政治智慧解決少數國會與少數政府問題，而非託司法裁決。東海大學法律系退休教授林騰鷂直指，賴清德自稱「我不貪、不取，你們為什麼要彈劾我」的說法，「無知、無恥又無賴」，他列出賴清德的十大惡行，包括賴清德違反《憲法》忠誠義務，競選承諾推動憲政與司法改革卻反而稱許相關作為；不依憲公布法令、不依法行政、不依憲接受立法院覆議、未正常召開行政院會議等「四個不一」，以及在文件中註記「已申請釋憲及暫時處分」，形同以政治信號干預法令程序。林騰鷂進一步批評，賴清德長期操弄大罷免，兼任黨主席推動釋憲，侵蝕國會權力；將國政選舉化，以動員取代治理，對少子化與重大經貿政策交代不清；兩度遴選不合格大法官、放任憲法法庭違規判決，以及未核准監察院長辭職，皆嚴重影響憲政與司法公信力。林指出，總統頻繁下鄉動員，卻全面施政失能，罔顧民生，透過大罷免與輔選卸責立法院，只會讓人民更加看不起總統，形成憲政與行政雙重危機。黃帝穎則說，彈劾案在法律程序上存在明顯瑕疵，藍白提出的彈劾理由屬政治攻擊而非法律責任追究，違反《憲法》及相關法規，尤其彈劾門檻必須達立委三分之二，但現階段僅過半，顯然無法成立。他強調，行政院長針對違憲法案採取不副署措施，是履行憲政制衡義務，保護人民與民主制度，立法院若不滿，可透過倒閣追究政治責任，而非假借彈劾轉移焦點。黃帝穎也表示，總統對立法院並無配合義務，彈劾案要求總統到國會接受質詢，已違憲且不符國際慣例。他舉例美國及法國總統制，國會議員無權干擾總統報告，呼籲我國總統，應依《憲法》忠誠義務行使權限，不應配合國會的「打假球」行動。他節論，此次彈劾案完全是政治操作而非法律追責，凸顯國會濫用程序、企圖干預行政，形成憲政危機，影響民主秩序與制度穩定。承理法律事務所主持律師李岳洋說，行政院長副署權的性質本質上是責任政治與制衡權力，主要用來制衡總統而非立法院，副署權源自內閣制制度，行政權來自國會多數民意，院長需對國會負責，因此副署權設計目的是拘束總統行為，確保憲政秩序。他並引用中華民國歷史案例，說明過往行政院長拒絕副署的情況僅限於制衡總統，與對立法院抗衡並無關聯，現行《憲法》制度下，院長不得以副署權對抗立法院。李岳洋也進一步指出，《憲法》本文與增修條文明確規範，副署權仍保留對總統命令的拘束力，修憲過程僅凍結部分人事任命權，其他副署權效力未改變，現在行政院以副署權拒絕對立法院提案的作法，已脫離《憲法》原意，是錯誤理解，行政院長應履行憲政義務，依法對立法院提出法案副署，維護民主制度穩定。