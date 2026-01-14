我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Google Pixel 9系列。（圖／記者周淑萍攝）

在全球科技產業加速重組供應鏈之際，Google（GOOG）的一項最新布局引發市場關注。外媒披露，Google已決定把新一代高階智慧手機的開發與生產重心轉向越南，被視為美國科技巨頭降低對中國依賴的重要一步，也象徵「去中化供應鏈」進入實質落地階段。根據《日經亞洲》報導，Google目前已在越南進行高階智慧手機的大規模生產與部分驗證作業，相關製造體系趨於成熟，使得公司能在當地「從零開始」打造新產品線。報導指出，這項決策不僅關乎成本與效率，更是因應地緣政治與全球供應鏈不穩定所做出的戰略調整。在產品規劃上，Google將把Pixel、Pixel Pro以及可摺疊的Pixel Fold等中高階機種，逐步移往越南進行開發與生產；至於定位較入門、價格敏感的Pixel A系列，短期內仍會留在中國製造。此「高低分流」的策略，被解讀為在風險控管與生產彈性之間取得平衡。市場分析人士指出，將高階產品線放在越南，有助Google分散單一生產基地的風險，並在面對突發關稅、政策變動或物流中斷時，保有更大的調整空間。同時，越南近年積極吸引外資、完善電子製造供應鏈，也為科技企業提供相對具競爭力的生產環境。不過，這項轉移並非毫無挑戰。外界點出，越南在高階製程、關鍵零組件整合與工程人才密度上，仍與中國存在差距，短期內可能面臨技術移轉成本、人力培訓與供應商磨合等問題。但多數專家認為，隨著投資規模擴大與經驗累積，這些障礙可望逐步被克服。從更宏觀的角度來看，Google此舉不只是產線搬遷，而是全球科技產業板塊位移的縮影。當越來越多關鍵產品貼上「越南製造」標籤，亞洲電子製造版圖也正悄然改寫，而這場供應鏈重組的長期影響，恐怕才剛剛開始。