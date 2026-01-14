我是廣告 請繼續往下閱讀

越南對美國的貿易數字，正悄悄改寫華府的關注名單。隨著近幾季越南對美商品貿易順差一度超越中國，美國官方開始將目光轉向這個東南亞製造重鎮，並直指美越之間存在「不平衡」的貿易關係，後續動向備受關注。根據路透報導，在美越關稅談判仍未拍板之際，美國下任駐越南大使提名人、職業外交官威克絲（Marc Knapper’s successor nominee）已向國會表態，若任命通過，將致力修正雙邊貿易失衡問題。她強調，美方希望確保美國商品與服務能公平進入越南市場，同時也鼓勵越南企業加大對美投資。根據官方數據顯示，去年1至10月，越南對美商品貿易順差已達1,442億美元，不僅提前超越2024年全年水準，更在去年第2、3季罕見高於中國。放眼美國主要貿易夥伴，同期僅有墨西哥對美順差高於越南，顯示越南在美國進口結構中的地位快速上升。這股變化，與中國對美貿易順差明顯下滑密切相關。去年第3季，中國對美商品貿易順差年減幅接近50%，降至414億美元；反觀越南同期順差卻年增約43%，達到448億美元。儘管累計前10個月中國對美順差仍高於越南，但兩者差距已明顯縮小。川普政府過去多次指控，中國商品透過越南「洗產地」後非法轉運至美國，並揚言對相關產品課徵高達40%的懲罰性關稅。不過，白宮至今尚未清楚說明非法轉運的具體判定標準，也讓在越南設廠的外資企業持續承受政策不確定性。尤索夫伊薩東南亞研究所研究員潘春勇分析，美國對非法轉運的關注短期內恐難降溫，隨著新任駐越大使上任，美方對越南貿易結構與原產地問題的壓力可能進一步加大。對越南而言，如何在吸引製造業與維持對美關係之間取得平衡，將成為下一階段最棘手的考驗。