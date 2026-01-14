韓國人氣女團I-DLE成員舒華在社群平台的一舉一動皆是焦點，近日就有網友驚覺，舒華Instagram發布貼文時，竟然能打破系統預設比例的限制，同時放入橫式、直式照片，讓人笑稱是「舒華特權」，同時有內行人公開如何設定「混合」功能，讓粉絲也能一鍵和舒華同款的IG版面。
近日有網友在Threads上發文，疑惑表示：「為什麼舒華可以同時發橫的照片跟直的照片？」 文章一出，立刻引發大批網友關注，不少粉絲紛紛開玩笑表示，「因為舒華是IG親女兒」、「貼舒華的照片才有的功能」、「因為她是舒華」。
但事實上，這並非舒華限定的特權，而是IG內建的「混合」功能。過去用戶在發表多圖貼文時，往往必須統一裁切成相同比例，導致部分照片構圖遭到破壞，讓許多使用者感到相當困擾，但其實只要在發表前更改為「混合」模式就能完成。
3步驟解鎖舒華同款的混合功能
1.開啟IG選擇建立「新貼文」
2.選取多張想要上傳的照片後按下一步
3.點擊畫面左下角的方框圖示，選擇「混合」即可完成。
照片就能在一則貼文中同時以直向與橫向的原始樣式呈現。不少網友在得知真相後紛紛留言直呼：「學到了！原來可以混合」、「感謝這篇發問」。不過要特別注意的是，這項便利的「混合」功能目前仍有使用限制。網友提醒，「混合」選項僅限於純照片貼文，如果選取的內容中包含「影片」，系統就無法選擇混合模式。
資料來源：舒華Instagram、Threads
