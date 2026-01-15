我是廣告 請繼續往下閱讀

出生日期： 2001年（24歲）





2001年（24歲） 投打習慣： 右投右打





右投右打 守備位置： 投手（先發型）





投手（先發型） 出生地/學歷： 台灣高雄／三民高中





台灣高雄／三民高中 所屬球隊： MLB匹茲堡海盜隊（高階1A）





MLB匹茲堡海盜隊（高階1A） 簽約金： 50萬美元（2022年簽約）





50萬美元（2022年簽約） 2025賽季成績（高階1A）：



出賽：25場（24先發）



局數：106.1局



三振：97次



保送：32次



防禦率：4.82



WHIP：1.28







2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊集訓今（15）日於高雄國訓中心正式啟動！在眾星雲集的陣容中，一位「驚喜面孔」意外引發關注。效力於美國職棒匹茲堡海盜隊體系的24歲右投張弘稜，確認收到教練團徵詢，並於今日現身集訓基地，有望成為中華隊投手陣容中的一枚活棋。中華隊中職球員與部分旅外好手已於昨日完成報到手續，今日全隊正式展開第一階段集訓。在外界原本推測的名單之外，張弘稜的出現顯得格外亮眼。隨著鄧愷威、黃子鵬、林振瑋辭退，為了增加投手深度，特別向這位近期在小聯盟表現穩定的右投發出徵詢，張弘稜也隨即答應徵召，展現強烈為國效力的意願。現年24歲的張弘稜，出身於高雄三民高中，擁有身材高大的優勢與不錯的協調性。他在2022年1月以簽約金50萬美元（約新台幣1500萬元）正式加盟匹茲堡海盜隊，當年這筆簽約金顯示了球團對他未來性給予高度評價。經過幾年美職體系的洗禮，他的球路品質與續航力皆有顯著成長，最快球速可達158公里。翻開張弘稜去年的成績單，可以看出他已具備獨當一面的先發能力。去年賽季他在海盜隊高階1A（High-A）層級展現了健康的整季出賽，總計登板25場，其中24場擔任先發投手。去年賽季他繳出5勝7敗、防禦率4.82的成績。他在106.1局的投球局數中，送出了97次三振，每局被上壘率（WHIP）控制在不錯的1.28水準，且僅有32次四死球，控球具備一定火候。中華隊此次集訓名單投手群普遍年輕化，面對WBC具有投球數限制的特殊賽制，像張弘稜這樣具備「先發底」、能負擔長局數，且擁有美職體系對抗外國打者經驗的投手，將是教練團調度上非常重要的活棋。