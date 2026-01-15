我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年世界棒球經典賽(WBC)，中華隊於今(15)日在高雄國訓中心正式展開第一階段集訓。除了中職本土菁英全員到齊外，旅美好手鄭宗哲與張弘稜也現身。總教練曾豪駒證實，考量美職春訓尚未正式啟動，這批旅美戰力將採取特殊的「兩段式」集訓模式，預計全隊將在2月28日於日本宮崎完成最終的「完全合體」。雖然大聯盟與小聯盟體系的春訓尚未全面展開，但為了提前適應國家隊氛圍，海盜隊體系的鄭宗哲與張弘稜等好手，在取得母隊同意後，決定利用這段「空窗期」提前加入中華隊運作。曾豪駒受訪時表示，教練團非常歡迎旅外選手在返美前，先與隊友們進行情感交流與默契培養。這段期間他們將跟隨中華隊訓練，待母隊春訓召集令一到，便會暫時離隊返美投入春訓，接著再飛往日本與球隊會合。外界最關心的「中華隊何時全員到齊」？曾豪駒給出了明確的時間表。依照大聯盟規章與協調結果，旅美球員預計將在2月28日直接前往日本宮崎，與屆時已抵達當地的中華隊大部隊會合，備戰隨後的官辦熱身賽與正賽。不過曾豪駒也語帶保留表示，教練團仍會持續追蹤選手狀況，若有機會，也不排除爭取讓他們提早歸隊的可能性。針對集訓初期的訓練重點，曾豪駒指出，由於目前僅是一月中旬，無論是旅外或中職選手，身體狀況都還在春訓起步階段，因此訓練內容將以「個人身體強化」為主。「職業選手都有自己的調整節奏，」曾豪駒強調，雖然中華隊有制定團隊大課表，但會給予選手極大的空間，尊重他們個人的訓練菜單與目標，不會強硬要求統一進度。隨著各路好手陸續歸隊，曾豪駒也滿意地表示，目前球隊氣氛相當融洽，期待透過這段時間的相處，凝聚出最強的團隊戰力。