2026年世界棒球經典賽(WBC)中華隊集訓於今(15)日在高雄國訓中心正式點燃戰火。除了中職各隊主力全數準時報到外，備受矚目的旅日強投古林睿煬與重砲林安可也現身球場，展現強烈的參賽企圖心。不過，總教練曾豪駒受訪時證實，考量到職業母隊的春訓時程，這幾位球星將採取特殊的「分段式」集訓模式，預計在短暫隨隊後將暫時離隊，待2月底再與中華隊進行最終合體。儘管日本職棒(NPB)與部分職業母隊的春訓在即，但古林睿煬與林安可等人仍堅持在中華隊開訓第一天就向國訓中心報到。對於選手們展現出的高度榮譽感與團隊意識，曾豪駒給予極高評價。「很高興看到他們在一開訓就能排除萬難來報到，」曾豪駒表示：「這對於整個團隊的士氣與氛圍有非常大的幫助，也能讓大家更快進入備戰狀況，建立起彼此的信任感。」針對這批選手後續的行程規劃，曾豪駒進一步說明，由於每位選手母隊規定的報到時間不盡相同，教練團已協調出「分段式」的集訓計畫。在母隊春訓正式啟動前的這半個月空檔，他們會先跟隨中華隊進行個人體能強化與團隊戰術磨合；一旦到了母隊規定的歸隊日，選手就必須暫時卸下國家隊戰袍，返回母隊投入春訓。雖然集訓過程中會有短暫的分離，但教練團對於戰力整合已有完整腹案。曾豪駒透露，這些暫時離隊的選手，預計將在中華隊前往日本進行移地訓練時再度歸隊，日職選手也會在第二階段來加入。曾豪駒強調，現階段的首要任務是確認選手的身體狀況，並利用他們在隊期間建立起團隊默契，確保屆時全員到齊後，戰力能無縫接軌，以最佳狀態迎接3月的經典賽硬仗。