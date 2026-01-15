我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Gemini個人化服務預設為「關閉」狀態，使用者必須主動選擇開啟。（圖／官方提供）

▲像是需要換輪胎卻不清楚規格時，Gemini就會參考Google相簿中公路旅行的照片，主動建議適合日常或全天候路況的輪胎選項。（圖／官方提供）

測試版率先登陸美國 未來將擴展至免費版用戶

▲Google也坦言AI 仍有侷限，例如過度個人化或是在解讀複雜的興趣與人際關係變化時出現落差，使用者可隨時透過倒讚提供回饋或直接更正 AI 的錯誤。（圖／官方提供）

Google 強調該功能預設為關閉狀態，且不會直接使用使用者的私密內容來訓練模型，目前該功能已率先在美國展開測試。，Google承諾不會直接使用使用者的 Gmail 收件匣或 Google 相簿內容來訓練模型。系統僅會引用這些資料來提供回覆，並在過濾掉個人數據後，才使用特定的提示詞或回應來改善功能。Gemini也提供「暫時性對話」選項，讓使用者進行不含個人化紀錄的交談，並會在回覆中標註資料來源以便驗證。Google高層也分享實際經驗，像是需要換輪胎卻不清楚規格時，Gemini就會參考Google相簿中公路旅行的照片，主動建議適合日常或全天候路況的輪胎選項，甚至在辦理手續時，直接從相簿截取車牌號碼，並透過Gmail確認具體車型。也可協助規劃行程，Gemini能分析家人的興趣與過去的旅行紀錄，避開擁擠景點，推薦更具特色的火車之旅或特定桌遊建議。雖然功能強大，但Google也坦言AI 仍有侷限。例如，模型可能會過度個人化，或是在解讀複雜的興趣與人際關係變化時出現落差，使用者可隨時透過倒讚提供回饋或直接更正 AI 的錯誤。目前「個人化智慧服務」測試版已開放給美國地區符合資格的 Google AI Pro 和 AI Ultra 訂閱用戶，支援網頁版、Android 及 iOS 系統。Google 表示，初步將透過這群用戶進行學習與優化，未來會逐步擴展到更多國家及地區，並計畫開放給免費版用戶使用。資料來源：