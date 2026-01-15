我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽(WBC)中華隊集訓於今(15)日在高雄國訓中心正式啟動。在一眾國手當中，近期美職生涯經歷如雲霄飛車般的旅美內野手鄭宗哲，成為全隊第一位完成報到的球員。儘管短短一個月內接連遭到匹茲堡海盜與坦帕灣光芒指定讓渡(DFA)，但這位24歲好手展現出超齡的成熟心態，直言「過去沒少哭過」，現在只想專注當下，為國家隊全力以赴。鄭宗哲今日一早就出現在集訓基地，甚至比部分後勤人員還要早抵達。被問及為何如此積極搶頭香？他給出了一個相當暖心的理由。鄭宗哲表示，考量到開訓首日全隊都要試穿球衣、領取裝備，如果大家都擠在同一個時間點到，工作人員會忙不過來，「所以想說早一點來，分散一下大家的後勤工作量。」此外，他也透露，無論是老東家海盜還是短暫停留的光芒，都認為他在這段動向未明的期間，加入中華隊集訓是最佳選擇，「至少有一個完整的團隊可以一起訓練，維持手感。」這個休賽季對鄭宗哲來說確實煎熬。他先是在去年12月20日遭海盜隊DFA，隨後於今年1月7日被光芒隊撿走，未料僅過了一週，光芒為了清出40人名單空間再度將他DFA。談起這段波折，鄭宗哲坦言，第一次離開海盜時確實最難過，「畢竟海盜是我旅美的第一支球隊，那裡有我熟悉的人事物與回憶，也是他們送我去打冬盟、支持我打中華隊。」但他隨即展現職業球員的務實面，「被DFA意味著可能離開，我難過的是情感面。但對於『被DFA』這件事，我不覺得遺憾。」「因為我真的覺得過去兩年已經哭得夠多了，我也盡全力了，」鄭宗哲語氣堅定地說：「事實就是成績沒有打好，這沒有任何藉口，也不可能改變。球團是商業考量，我能理解。」對於未來動向，他抱持開放態度，靜觀其變。外界好奇，是否將WBC視為爭取下一張大聯盟合約的跳板？鄭宗哲對此看得相當淡然。他認為大聯盟球隊主要還是看重春訓與賽季的長期表現，不會單憑幾場國際賽就決定給予合約。「我看得很開，不管穿什麼球衣，重點就是把球打好。」相比個人前途，他更珍惜在中華隊的時光。鄭宗哲感性地說，在小聯盟體系中，隊友間充滿競爭，人員流動頻繁，很難有歸屬感；但在中華隊不一樣，「大家目標一致就是想贏球，不管你來自哪一隊，這種純粹的團隊感是我最享受的。」至於何時返美？鄭宗哲笑說自己也不知道，「每天睡醒都有驚喜(指球員異動)。」現階段他將專注於重量訓練與打擊機制的修正，力求找回最佳狀態，助中華隊一臂之力。