中國市場監管總局14日宣布針對知名旅遊服務集團攜程集團，涉嫌濫用市場支配地位，實施壟斷行為立案調查。消息一出，攜程在美股和港股的股價雙雙重挫。中國官媒新華社14日公布，從市場監管總局獲悉，近日，市場監管總局根據前期核查，依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。攜程隨後發出公告，已收到市場監管總局的調查通知，公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。公告強調公司各項業務均正常運行。攜程在去年就曾多次被中國地方政府的市場監管部門約談，如今中國官方出手，14日在美股收盤大跌17%、15日在港股雪崩近20%。攜程集團(Trip.com)是亞洲市值最大的旅遊服務供應商，也是全球最大的線上旅遊服務供應商之一。該公司持有機票第三方平台Skyscanner、印度旅遊公司MakeMyTrip以及多家中國旅遊服務供應商，包含攜程旅行（Ctrip）、去哪兒網（Qunar.com）。