我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為了守護青少年身心健康，YouTube推出Shorts限時功能，允許家長直接管控孩子的觀影時長。（圖／官方提供）

Shorts限時功能最多限制2小時

寒假快到了，擔心青少年在家短影音滑不停嗎？為了守護青少年身心健康，YouTube推出Shorts限時功能，允許家長直接管控孩子的觀影時長。YouTube 產品管理副總裁 Jennifer Flannery O'Connor 指出，YouTube 的理念是在數位世界中保護孩子，而非讓他們與數位世界隔絕。為了落實這一點，新功能允許家長針對青少年的監督帳號設定「Shorts滑動時間上限」，時限範圍從 0分鐘到2小時不等。YouTube Shorts限時功能具備高度靈活性，例如當孩子需要專心寫作業時，家長可將時限設為0；但在長途車程中，則可調整為60分鐘作為消遣。此外，YouTube 也開放家長自定義就寢時間與休息提醒，幫助孩子更有意識地管理觀看習慣。為了讓家長管理更便利，YouTube預計在未來幾週內推出更新的登入體驗。家長可以在行動裝置App上輕鬆切換帳號，確保家中不同年齡的孩子都能獲得最適合的內容推薦與安全防護設定。YouTube強調，目前系統已會自動將未滿 18 歲的用戶放入受保護的帳號模式中。資料來源：