大同綠能佈局接連報捷！日前大同傳出Meta位於美國路易斯安那州的超級資料中心變電器（PCS）大單，今（15）日大同宣布，旗下能源服務事業大同智能與衛福部台北醫院簽訂綠電採購契約，幫助醫院降低碳排，增加綠電收益。衛福部已將永續發展指標納入醫院評鑑；依據「用電大戶條款」，契約容量達5,000瓩以上之用戶需建置至少10%的綠能。初步估算，全台醫院年用電量約12億度；若比照用電大戶標準履行10%再生能源義務，醫療產業每年將產生約1.2億度的再生能源需求，顯示醫療領域在能源轉型中的龐大規模與重要性。大同指出，大同智能114年綠電轉供業務表現亮眼，較前一年成長近三倍，客戶涵蓋金融、化工、紡織、汽車、半導體及醫療等多元產業，已協助多家醫療院所建置屋頂太陽能系統，達成減碳目標。本案除設置太陽能系統外，更進一步採購綠電，以多元能源策略落實減碳承諾。隨著醫療院所及各產業對能源轉型需求日增，大同智能持續推動節能、儲能與再生能源整合方案，包含導入節能設備、儲能系統等創新應用，全面提升能源使用效率。大同智能也將持續深耕「光電＋儲能」發展，攜手高用電量企業導入儲能應用，透過多元合作模式拓展國際光儲市場，奠定東南亞市場的發展基礎。大同傳拿下Meta超級資料中心綠能變電器大單，僅回應，北美一項為大同公司重點開發市場，AI與綠能更爲大同強項，公司長期佈局北美電力設備，唯不便針對個別客戶表示意見。但大同日前宣布，接獲總建置容量800MW太陽能發電案場，用關鍵電力設備345kV級電力變壓器及總建置容量500MW儲能案場用美式箱型變壓器訂單，預計2026、2027年陸續交貨。