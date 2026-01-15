鬼鬼（吳映潔）今（15）日出席活動被問及遭炎亞綸取消社群媒體的關注，是否真的友情生變，她表示現階段和炎亞綸的生活圈不一樣，說不定之後又會聯絡上，至於被對方退追，她直言「這是他的選擇跟自由」。針對此事，炎亞綸稍早發文坦言：「人世間感情本來就很多樣...並不是永恆不變的。」
認為人世間感情本就很多樣 炎亞綸：我們都是成熟的人
炎亞綸在粉專隔空回應：「我們都是成熟的人了，人世間感情本來就很多樣，像水一樣時時都在流動著，並不是永恆不變的。」他說和鬼鬼都很理性地看待彼此友情正在經歷的事，也因為過往的累積足夠厚實，因此並不會把此刻的狀態定調成負面，「我深信我們都是珍惜彼此的！」
此外，炎亞綸認為，不需要讓這麼一件平凡的事情打擾大家，「也請專注鬼鬼現在正在為大家努力的作品或品牌的活動上，鬼鬼一直是個很有自己時尚品味的藝人，很值得大家關注。」不忘力挺昔日摯友。
炎亞綸坦言有被排擠的感覺 鬼鬼否認：現階段生活圈不同
炎亞綸先前出席活動，透露鬼鬼當媽媽後，他都還沒有見過小孩，跟鬼鬼約了好很多次，對方總說很忙，事後卻看到鬼鬼和一群朋友外出聚會，讓他困惑又失落，「確實有被排擠的感覺」，坦承兩人的友誼處於冷靜期，已經斷聯將近1年。
鬼鬼今天受訪表示，為人母的她現在忙得不亦樂乎，也否認排擠炎亞綸，只是現階段和對方處於不同生活圈，也許之後又會再聯絡，她說已經把通訊軟體的已讀功能關閉，「我看不到（對方）有沒有已讀，我關掉這個功能，以免影響心情。退追是他的自由和選擇，我也沒追蹤任何人。」
資料來源：炎亞綸 Aaron Yan臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
炎亞綸在粉專隔空回應：「我們都是成熟的人了，人世間感情本來就很多樣，像水一樣時時都在流動著，並不是永恆不變的。」他說和鬼鬼都很理性地看待彼此友情正在經歷的事，也因為過往的累積足夠厚實，因此並不會把此刻的狀態定調成負面，「我深信我們都是珍惜彼此的！」
此外，炎亞綸認為，不需要讓這麼一件平凡的事情打擾大家，「也請專注鬼鬼現在正在為大家努力的作品或品牌的活動上，鬼鬼一直是個很有自己時尚品味的藝人，很值得大家關注。」不忘力挺昔日摯友。
炎亞綸坦言有被排擠的感覺 鬼鬼否認：現階段生活圈不同
炎亞綸先前出席活動，透露鬼鬼當媽媽後，他都還沒有見過小孩，跟鬼鬼約了好很多次，對方總說很忙，事後卻看到鬼鬼和一群朋友外出聚會，讓他困惑又失落，「確實有被排擠的感覺」，坦承兩人的友誼處於冷靜期，已經斷聯將近1年。
鬼鬼今天受訪表示，為人母的她現在忙得不亦樂乎，也否認排擠炎亞綸，只是現階段和對方處於不同生活圈，也許之後又會再聯絡，她說已經把通訊軟體的已讀功能關閉，「我看不到（對方）有沒有已讀，我關掉這個功能，以免影響心情。退追是他的自由和選擇，我也沒追蹤任何人。」
資料來源：炎亞綸 Aaron Yan臉書