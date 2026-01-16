洛杉磯道奇隊在這個休賽季雖然並未如往年般大張旗鼓補強，但名單調整的「地下工程」仍持續進行。在簽下頂級後援投手迪亞茲（Edwin Diaz）作為最大補強後，球團近日針對板凳深度進行微調，宣布簽下多功能內野手伊巴內茲（Andy Ibanez），但代價是讓剛加入球隊不到100小時、僅約4天的帥哥工具人費茲傑羅（Ryan Fitzgerald）面臨遭指定讓渡（DFA）的命運。
為了清出名單額度 新同學淪為「祭品」
根據美媒《Sporting News》記者蘇利文（Matt Sullivan）報導，道奇隊為了將新簽約的伊巴內茲納入40人名單，必須清出一個名額。結果，剛從明尼蘇達雙城隊離隊、隨即與道奇簽約不到100小時的費茲傑羅，成為了這場名單調整下的犧牲品。
費茲傑羅是一名能勝任內、外野多個位置的工具人，但他尷尬的處境引起媒體關注。蘇利文記者感嘆道：「他在剛被雙城隊釋出後不久與道奇隊簽約，結果現在為了清出40人名單空位，竟然再次面臨被解雇的命運。」
伊巴內茲是更實用的板凳戰力
相較於地位不穩的費茲傑羅，道奇隊顯然更看好現年32歲的伊巴內茲。道奇與其簽下一年120萬美元（約1.9億日圓）的合約。伊巴內茲在2025年球季效力於底特律老虎，當時球隊正處於美聯中區的季後賽席次爭奪戰中，他以稱職的替補身分貢獻良多，被視為功能性極強的即戰力。
殘酷結局 展現大聯盟現實面
大聯盟的異動往往冷酷無情，費茲傑羅在短短4天內經歷了加盟道奇的喜悅與再度失業的打擊。雖然他在合約金額上遠低於伊巴內茲的120萬美元，但在大聯盟等級的名單競爭中，球團考量的核心永遠是「功能性」與40人名單空間。
消息來源：Dodgers Way
