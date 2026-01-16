我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭本季雖迎來超級巨星杜蘭特(Kevin Durant)加盟，目前以23勝14敗暫居西區第6，但近期球隊進攻端陷入亂流，引發外界擔憂。對此，傳奇球星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)在節目上公開喊話，建議火箭球團應該考慮簽下日前遭洛杉磯快艇釋出的老將保羅(Chris Paul)，認為他是解決火箭組織問題的最佳解藥。火箭近期苦吞3連敗，直到週二擊敗芝加哥公牛才勉強止血。韋德在亞馬遜Prime Video的NBA節目中，前NBA球星葛里芬(Blake Griffin)與哈斯倫(Udonis Haslem)直指火箭的問題在於進攻呆板以及場上缺乏組織紀律。這讓同場的韋德靈光一閃，直接點名昔日「香蕉船兄弟」保羅。韋德語重心長地表示：「Chris Paul現在就在市場上，火箭需要一名老將，需要一名不需要大量出手就能掌控局面的球員。CP3就在那裡閒著，我只是提供一個想法，但這些工作正是他最擅長的。」現年40歲的保羅，去年12月遭快艇無預警「放逐」後，目前正處於待業狀態。儘管年事已高，但他高居歷史助攻榜第2位的組織功力仍不容小覷。韋德的建議並非空穴來風。首先，保羅曾在2017至2019年效力過火箭，對休士頓並不陌生。其次，火箭陣中擁有不少他的舊識，包括曾在美國隊合作過的KD，以及在雷霆時期的老搭檔亞當斯(Steven Adams)，還有卡佩拉(Clint Capela)、格林(Jeff Green)等老隊友，磨合陣痛期將可降至最低。哈斯倫也附和表示，火箭目前急需一名能餵球給Adams與新星申京(Alperen Sengun)的組織者。雖然火箭目前先發已有范弗利特(Fred VanVleet)控場，但若保羅能從板凳出發，帶領第二陣容，不僅能提供高品質的組織傳導，他那著名的好勝心與嚴厲的領導風格，或許正是這支年輕球隊在季後賽邊緣掙扎時最需要的強心針。