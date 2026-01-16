我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年5月一名比利時籍杜姓女子，因在台南市北區東豐路，未注意來車且貿然穿越未劃設行人穿越道的交岔路口，遭閃避不及的胡姓男騎士撞上，杜女身受重傷，搶救一個月後宣告不治。法官審酌後認定，杜女未注意路況為事故主因，胡男則因未減速慢行負次要責任，考量其坦承犯行，最終依過失致死罪判處胡男有期徒刑5月、緩刑2年。根據判決書顯示，這起憾事發生在台南市北區東豐路的一處路口。當時胡姓男子正騎乘機車行經該路段，適逢一名比利時籍的杜姓女子正欲徒步穿越馬路，由於該處並未設置行人穿越道，加上杜女在穿越時疑似未充分留意左右來車便直接通過，胡男閃避不及迎面撞上，導致杜女全身受傷嚴重，雖經緊急送醫並全力搶救長達一個月的時間，仍傷重不治。全案經台南地方法院審理，法官針對肇事責任進行了詳細裁量。判決指出，胡姓男子在行經無號誌路口時，因未確實注意車前狀況且未減速慢行，確實存在過失，然而，法官進一步審酌後認定，杜姓女子在橫越馬路時未留意往來車輛便貿然通行，才是引發這起死亡事故的主要肇因。法官考量胡男僅負擔肇事的次要責任，且在案發後始終坦承犯行、態度良好，法院最終依過失致死罪，判處其有期徒刑5個月，並給予緩刑2年。