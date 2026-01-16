我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約大都會老闆科恩（Steve Cohen）曾以為可以用錢砸死對手，結果他和整個大聯盟（MLB）都收到了最殘酷的回應。當紐約與多倫多還在苦等塔克（Kyle Tucker）的決定時，洛杉磯道奇開出了一份大到讓人以為是誤植的報價單「4年2.4億美元（約新台幣75.6億元）」。計算延遲付款後，這份合約的平均年薪（AAV）高達5710萬美元，在MLB歷史上僅次於大谷翔平。如果你是塔克，你怎麼能拒絕？加入衛冕世界大賽冠軍、領取破紀錄的年薪、在眾星雲集的陣容中減輕壓力、享受洛杉磯的生活，還能在31歲賽季選擇跳脫合約重新投入自由市場，這是一個其他球隊幾乎無法匹敵的完美報價。是的，富者更富。塔克（Kyle Tucker）是道奇隊這個冬天繼終結者迪亞茲（Edwin Díaz）後引進的第二位頂級球星。儘管剛完成二連霸，但洛杉磯確實需要塔克這類型的頂級打者。在貝茲（Mookie Betts）移防游擊後，道奇隊上季的外野勝利貢獻值（fWAR）僅排在聯盟第20名，塔克的到來將是巨大的升級。令人意外的是，儘管塔克最終獲得了巨額合約，但據報導真正參與競標的球隊僅有三支，這彷彿是因為他在芝加哥度過了一個受傷病困擾的賽季，讓聯盟其他球隊暫時遺忘了他的強大。自2021年以來，塔克在MLB外野手的fWAR排名高居第4，僅次於「法官」賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）和貝茲（Mookie Betts）。在此期間，他兩度單季擊出30轟，擁有.878的OPS（攻擊指數）、143的wRC+（加權得分創造值）以及105次盜壘。他擁有菁英級別的本壘板紀律（被三振率排在前85％、保送率前96％），不追打壞球，且作為左打者對左右投手的數據幾乎無差別。這對棒球發展是壞事嗎？這絕對會成為明年冬天勞資協議（CBA）談判時，老闆們推動薪資上限的主要論點。對比之下，邁阿密馬林魚2026年的豪華稅薪資總額目前僅為7960萬美元。現實是，道奇隊創造了一個令人難以抗拒的環境。他們不僅肯花錢，還擁有頂級的球員發展系統。這是一台火力全開、運作模式無人能及的機器。除非規則改變或有球隊能出價壓過他們，否則這台機器將繼續碾壓聯盟。對於多倫多藍鳥總管亞特金斯（Ross Atkins）來說，他肯定對道奇隊感到厭煩。塔克的技能包原本是藍鳥隊的完美拼圖，也是小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的長期互補人選。現在藍鳥可能不得不轉向熟悉的比薛特（Bo Bichette），或者考慮據傳與洋基談判陷入僵局的貝林傑（Cody Bellinger）。道奇簽下塔克，反而讓比薛特與貝林傑這兩位球員掌握了更多談判籌碼。至於大都會隊，據傳他們開出了4年2.2億美元的報價，5500萬美元的平均年薪卻仍被擊敗，這是難以想像的。大都會比道奇更需要外野手，史恩斯（David Stearns）現在可能得鎖定貝林傑，或透過交易引進波士頓紅襪杜蘭（Jarren Duran）。當然，轉攻投手市場如瓦德茲（Framber Valdez）或加倫（Zac Gallen）也是選項。道奇隊這個冬天從皇后區挖走了迪亞茲（Edwin Díaz）和塔克。諷刺的是，當初老闆們因為擔心科恩（Steve Cohen）太有錢而設立了「科恩稅」，結果現在卻是道奇隊用鈔票狠狠地上了一課。