▲林心如（右）與霍建華（左）結婚10年了。（圖／翻攝自微博）

林心如今（27）日迎來50歲生日，眾所周知，林心如和老公霍建華是從多年好友升格成情人，婚後生下1女，一家三口幸福美滿。但其實林心如曾在節目《小燕之夜》中聊到，根本沒想過會嫁給霍建華，而問起求婚細節，張小燕笑吐原本想訪問霍建華，但怕他2小時講不出重點，只好趁林心如上節目，趕快八卦一下。林心如和霍建華結婚多年，當初兩人從朋友變成情人，連她都驚訝，還問霍建華有沒有把她當成女的，她曾在節目中回憶，霍建華求婚前一天，兩人還一同去看林憶蓮的演唱會，當時毫無預兆，隔天她回到家一推開門，立刻聞到一陣異香，她第一反應竟然不是浪漫，而是驚呼：「以為瓦斯沒關！」隨後她才發現地上鋪滿了蠟燭與鮮花，原本以為只有兩人的空間，下一秒所有國中、高中同學全都衝了出來，甚至連遠在廣州的同學都特別飛回台灣。面對這場精心策劃的驚喜，林心如直言：「真的沒想到這是他會做的事情。」針對霍建華的浪漫舉動，連主持人張小燕（小燕姐）都忍不住驚嘆：「我想不出來！他也是有浪漫的一面。」面對張小燕的誇獎，林心如不忘發揮幽默本色，調侃老公當年的求婚陣仗：「應該說皇上有很多得力助手吧！」暗示霍建華為了這場驚喜，私下動員了不少人馬幫忙，語氣中滿是藏不住的幸福。林心如和霍建華2016年結婚，如今也已經第10個年頭，林心如今滿50歲，但保養得宜的她，歲月幾乎沒在她臉上留下痕跡，許多粉絲也祝福她生活繼續幸福美滿。而今天生日的還有范文芳、林柏宏、上白石萌音、香港女星王嘉慧等。