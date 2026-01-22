我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委黃國昌近日捲入爭議，因他私自攜帶國防機密資料離場，遭質疑有洩密之虞；民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（22）日上午在律師黃帝穎陪同下，正式前往台北地檢署遞狀告發，指控黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》。黃國昌聽聞消息反嗆，綠營非常可笑，別再秀下限；黃帝穎則列舉兩大案件，直言黃國昌是有「違憲前科」的手下敗將。面對告發，黃國昌今日在立法院接受媒體聯訪時嗆聲，民進黨一群人「非常可笑」，質疑對方連適用哪條法律都搞不清楚，批評是「法盲炒作」，還奉勸綠營立委好好做事，不要不斷「秀下限」；他更放話，現在就等著看，到時候檢方不起訴時，將再添一筆民進黨對他「濫訴」的紀錄。不過，黃帝穎隨後在臉書發文回擊，直接列舉「2大案件」正好打臉黃國昌，其一、憲法法庭判決國會擴權違憲，黃國昌有違憲前科。憲法法庭113年憲判字第9號判決國會擴權法案違憲，黃國昌主導的國會擴權法案被大法官判決違憲。黃國昌有違憲前科，竟還有臉罵人法盲！黃帝穎續指，其二、台北地院判決民眾黨代理人黃國昌敗訴，黃國昌是手下敗將。臺灣臺北地方法院113年度訴字第787號民事判決，民眾黨代理人黃國昌敗訴，本案他是訴訟代理人，黃國昌是手下敗將。黃國昌是有違憲前科的手下敗將，蔥式謾罵咆哮都無法改變黃國昌「法盲秀違憲」的本質。