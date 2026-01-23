我是廣告 請繼續往下閱讀

已經不賣高單價的福袋了，這次走低價位親民路線

全聯這次還降低發行量，讓中大獎機率直接提高1.6倍

▲全聯今年推出春節福袋只有3款，其中降低發行數量，讓頭獎中獎機率上升，引爆網友熱烈討論。（圖／記者朱永強攝）

這回全系列跟往年不同只有3種規格，通通不超過1000元，不販售高價家電、行李箱的福袋

全聯大幅度降低發行數量，增加購買民眾大獎中獎機率

▲全聯馬年福袋最大獎抽2台保時捷、賓士豪華夢幻車款，今年特地把福袋發行數量腰斬，頭獎中獎率比去年飆升1.6倍被讚爆。（圖／記者朱永強攝）

總計7萬組對比去年直接腰斬，抽獎組數也僅剩下8萬，雖然整體大獎汽車的數量沒有去年5台多，但是今年也有2台車可抽，中頭獎的機率飆升1.6倍

推出600元的2款「POLER經典保溫保冷袋組」、「POLER休閒多用擴充袋組」；還有一款900元的「POLER 4吋摺疊推車組」

▲全聯馬年福袋大年初一開賣，僅推出3款，2款600元保冷袋組、擴充袋組；1款900元露營折疊椅推車組。（圖／記者朱永強攝）

全聯2026春節福袋依舊在大年初一（2月17日）正式開賣

🟡2026年全聯、大全聯福袋獎項、名額一覽

📍PORSCHE Macan EV 純電動休旅車白色/1名

📍Mercedes-Benz GLA 180 摘星版黑色/1名

每年到了這個時候，除了四大超商會推出春節福袋之外，超市以及量販店也會有自己專屬福袋，像是全聯、家樂福等。然而最近全聯公布2026年春節福袋的款式，今年一共只推出3款，一推出之後就引爆不少婆媽討論，不僅價格沒有破千元就能爽抽保時捷、豪華賓士車款，其中「降低福袋發行量提升中獎率」，更讓許多人大讚：「這真的超級有誠意！今年會買全聯的福袋。」網友在社群平台「Threads」貼文指出「全聯今年春節福袋真的很讚欸！，讓人更下得了手，最細節的是，，這完全贏超商，今年真的很有誠意！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「今年真的會想要去買，而且終於不是醜醜的外袋」、「超想要露營推車，才賣900元真的是佛！低價福袋才是王道啦！」然而今年全聯2026年福袋被網友讚譽有加的原因，除了外包裝終於擺脫生肖收納購物袋升級為「保冷袋」、「擴充袋」之外，，讓許多人更好下手購買。另外，，讓許多人大讚聰明，因為買福袋的黃金價值就是那張抽獎券，誰不是為了大獎而來？記者實際查詢去年全聯春節福袋發行數量，發現總款式大約是15萬8千組左右，抽獎序號為34萬2240組；但今年3款發行數量分別為600元（2款式共計6萬組）、900元（1萬組），，重質不重量，讓許多民眾今年都改觀想入手。今年全聯2026年春節福袋一共推出3款，捨棄過去300元的生肖福袋以及破千元的高價福袋，，前兩款600元的內容物都有送手提保溫保冷杯、零食餅乾，宜蘭傳藝門票兌換券等，市價高達3376元；而900元款的內容物則是露營推車跟2個折疊椅，市價高達5630元，有在露營的人必買，還有2組抽獎序號。至於開賣時間老樣子，，當天如果在全聯、大全聯實體門市單筆消費滿500元的話，還送限量「十全十美發財金」1份，數量有限，送完為止，想要領取的民眾，大年初一不要忘記去全聯、大全聯買個福袋啦！📍POLER雙人帳篷RAINIER聯名款/1名📍POLER富士山風格托特包復刻版/1名📍POLER多功能收納折疊椅日本限定/1名📍POLER新版輕便袋收納包日本限定/1名📍全電商全站購物金8888元/3名📍World Gym運動大禮包/35名📍Hang Teng品牌大禮包/35名📍寶島眼鏡SUPER IDOL太陽眼鏡/35名📍牛角雙人套餐兌換券/35名📍SnowFactory雪坊優格益生菌大禮包/35名📍必勝客小比薩兌換券五張/49名