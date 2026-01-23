我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周媛（如圖）成為話題人物，一堂高階課程價格最高40萬元不等。

周媛拍性愛教學片畫面流出！爆培訓小三賺上億

▲周媛（如圖）曾拍攝性愛教學影片，課程引發爭議。

「中國性商教母」周媛以「「我只眼神給出去」、「身體形成一個X型」影片成為話題人物，自2018年起開設「黑白顛性商學院」，傳授提升女性魅力、性學知識等，一堂高階課程價格最高40萬元不等，名氣不容小覷，怎料昨（22）日周媛被爆過往大尺度實戰教學性愛影片，「培訓小三」流言紛飛，社群抖音遭檢舉內容低俗，因此帳號暫時停權發言，瞬間暴漲的知名度，使周媛引來外界審視。周媛長期開設教授「如何提升女性魅力和親密關係」、「伴侶的四大需求」、「反PUA心理學」等課程，其中收費最高的「導師班」一堂課要價8萬8000元人民幣（約40萬新台幣），官方商城還販售情趣用品、醫美療程，周媛光是非課程的收入就已經超過2400萬人民幣（約1億新台幣）。參與過周媛課程的網友指出，有「口語調情教學」、「親密行為示範」以及線下實作課程，內容大量使用露骨用語，性暗示、性挑逗涵括在內，周媛也被翻出過去拍攝示範性愛姿勢、技巧的影片，畫面尺度頗大，引發網友質疑「根本就是色情課程」、「小三培訓班」，教學內容備受爭議。周媛之所以人氣暴漲，莫過於先前1段她於課堂分享的影片造成轟動，透過身體律動、視線交流營造吸引力，「此刻你再叫我！幹嘛！」、「我只眼神給出去，是不是感覺不一樣，我只眼神給出去，我的身體形成了一個X型」，生動又魔性的模樣超級洗腦，引起網上話題，紛紛爭相模仿。