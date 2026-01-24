我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿隊的賽季正陷入前所未有的泥沼。在今（24）日以100：102惜敗丹佛金塊隊的比賽中，當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）因傷未能打完比賽。賽後阿德托昆博自爆傷情不樂觀，預計將缺席4至6周，這對戰績低迷的公鹿隊而言無疑是致命打擊。本場比賽阿德托昆博出戰32分鐘，貢獻22分、13籃板與7助攻。然而他在第四節最後一分鐘退防時受傷，雖然一度回到替補席觀察戰況，但最後關鍵的34.2秒被迫缺陣。賽後根據公鹿記者艾瑞克尼姆（Eric Nehm）報導，阿德托昆博透露將在周日接受核磁共振（MRI）檢查。他神情落寞地告訴記者：「接下來的步驟大概是明天接受核磁共振（MRI）檢查。檢查完後，他們大概會告訴我，我的小腿或比目魚肌部位有什麼東西撕裂了。接著他們大概會給我一個預計缺席4-6周的復健計畫。」公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）坦言，他早就觀察到阿德托昆博身體異狀。瑞佛斯表示：「我認為他下半場大部分時間都帶傷硬打。我問了團隊五次他的狀況，我個人並不喜歡我所看到的畫面，但揚尼斯堅持要留在場上。直到最後那一球，我看到他試著跑回後場的樣子，我意識到我受夠了，我沒問他就直接把他換下場，雖然他還想回去，但我說了不。」事實上，阿德托昆博今日身體狀態明顯欠佳，第一節就曾短暫回休息室，第三節也僅出賽6分鐘，第四節在羅林斯（Ryan Rollins）投進三分球後，他也顯得移動困難。公鹿隊在輸掉這場比賽後，戰績來到18勝26負，過去6場比賽僅取得1勝5負的慘澹成績。美國記者韋恩巴赫（Jake Weinbach）對此表示：「公鹿的前景堪憂，我不認為目前有任何操作能讓這支球隊在本賽季重回爭冠行列。在字母哥傷情不明的陰影下，密爾瓦基正陷入進退兩難的困境。」隨著交易截止日臨近，公鹿不僅要面對阿德托昆博可能長期缺陣的現實，還得處理內部日益高漲的挫折情緒。這支曾在2021年奪冠的勁旅，如今正處於崩解邊緣。