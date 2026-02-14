我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹惟中（如圖）透露在家中擺放黑色、紫色的紫晶洞，能增加人氣。白色或是金屬的器皿，能帶來好的考運跟桃花。（圖／記者葉政勳攝影）

▲詹惟中（如圖）認為網路上的AI姓名學、風水都是斷章取義，千萬不可採信，要有溫度的講解，跟專業的分析才是真正的開運。（圖／記者葉政勳攝影）

🔮 什麼是廉貞化忌？

農曆年到來，不少人會尋求開運秘訣，包括算流年、改變家中風水擺設等，命理師詹惟中接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，分享開運秘訣說，除了要孝順父母之外，在家中擺放黑色、紫色的紫晶洞，可以增加人氣；同時，詹惟中提到今年要小心「火」，因此儘量少使用紅色系的物件。而現在AI科技發達，許多人會透過AI算命，但詹惟中呼籲還是要尋求專業人士，「有溫度的講解跟分析才是真正的開運方式」。詹惟中研究風水多年，被問到開運秘訣？他表示除了孝順，風水也是可以立竿見影的方式，居家、工作環境的擺設，都可以影響運勢。他透露在家中擺放黑色、紫色的紫晶洞，能增加人氣。白色或是金屬的器皿，能帶來好的考運跟桃花，木頭的盆栽及木雕則能增加工作運。不過，詹惟中卻提到紅色飾品、衣著要儘量少用，讓人好奇大過年不就是要「全身紅」才喜氣？對此，他透露今年「廉貞化忌」須注意火，除了少使用紅色配件，家中也可多放置魚缸，或是讓水流動的擺設。而近來掀起AI熱潮，不少人也會透過AI算命，不過詹惟中卻表示：「網路上AI的姓名學、風水都是斷章取義，千萬不可採信，要有溫度的講解，跟專業的分析才是真正的開運。」直言一樣的問題、一樣的名字，但AI每次解釋都不一樣。在紫微斗數中，廉貞星的五行屬性為（陰火），因此化忌時情緒容易失控、焦躁，另外跟火有關的問題會開始一一出現。而2026年歲次為「丙午」，是火馬年。物理上廉貞化忌常與電訊、能源、電器有關，這一年要特別注意用電安全、電線走火；情緒上，人心會變得比較浮躁，容易因為一時衝動而做出讓自己後悔的決定。