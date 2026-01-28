我是廣告 請繼續往下閱讀

印第安納溜馬隊明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）近日以嘉賓身份作客詹姆斯（LeBron James）的節目，大聊2024年巴黎奧運期間「坐冷板凳」的心路歷程。哈利伯頓用極具幽默感的口吻，還原了當初得知自己不會有太多出賽機會的尷尬瞬間，不僅逗得詹皇仰天大笑，也讓球迷看到球星開朗的一面。回顧2024年巴黎奧運，美國男籃順利摘金，但哈利伯頓的出賽時間卻寥寥無幾。當時他在奪冠後於社群媒體上發布了一則堪稱經典的貼文，自嘲表示：「當你在小組作業裡啥事都沒幹，最後卻照樣拿了個A。」這則貼文至今仍是球迷間廣為流傳的笑料。哈利伯頓在節目中進一步揭密當時的場景。他回憶道，在備戰期間的一次影片分析會上，總教練科爾（Steve Kerr）明確告知球員，12人名單不可能人人都上場；隨後詹姆斯與杜蘭特（Kevin Durant）也紛紛發言，以自身經歷勉勵大家放下個人的榮譽，以團隊贏球為重。哈利伯頓笑著說：「我當時坐在旁邊瘋狂點頭，心裡想著：『說得太對了，團隊萬歲！』但等分析會開始後，我心裡開始犯嘀咕：『等等，他們說那個沒球打的人，到底是誰啊？』」他描述自己當時開始在心裡一個一個排除隊友，「我想說：『喔，肯定不是這傢伙，也不是那傢伙。』最後我才猛然驚醒：『天啊，原來他們說的人就是我！』」哈利伯頓坦言那一刻腦袋一片空白，完全沒法集中注意力看影片。詹姆斯聽完這段描述後，直接笑到停不下來。儘管奧運6場比賽哈利伯頓僅出戰3場，一共上場26分鐘，但哈利伯頓隨後在2024-25賽季徹底打出身價。他不僅率領溜馬一路殺進NBA總決賽，更與強敵雷霆隊鏖戰至搶七大戰。然而天有不測風雲，在總決賽關鍵的第七戰中，哈利伯頓不幸遭遇跟腱撕裂的重傷，被迫缺席2025-26賽季的所有比賽。目前他正處於漫長的復健期，全聯盟與印第安納的球迷都在衷心祈禱，希望聯盟最強的關鍵球好手能完全康復，在下個賽季健康歸隊，並在2028年洛杉磯奧運上，憑實力贏得更多出賽時間。