剛與紐約洋基簽下5年1.625億美元（約合新台幣51.5億元）續約合約的外野強打貝林傑（Cody Bellinger），今（29）日於線上受訪時正式表態，將不會代表美國隊參加即將於3月舉行的第六屆世界棒球經典賽（WBC）。他強調，目前的首要任務是回報洋基球團的信任，並全心投入春訓，力拚幫助洋基重返世界大賽冠軍寶座。現年30歲的貝林傑，去年賽季被交易至洋基隊後繳出亮眼成績，單季出賽152場，貢獻29轟、98分打點，打擊率2成72。他在受訪時感性表示：「我確實希望在球員生涯的某個時刻能參加WBC，但今年顯然不是那個時機。」貝林傑進一步解釋，在簽下自由球員合約後進入春訓，他希望能專注於眼前的挑戰，「我想對史坦布瑞納（Steinbrenner）家族與洋基隊奉獻全部力量，我們的目標只有冠軍。」他也提到洋基隊內部的「勝者文化」讓他非常有歸屬感，迫不及待要為球隊終結自2009年以來的冠軍荒。貝林傑的職棒生涯起伏很大，2017年在道奇隊奪下新人王，2019年更以47轟、115分打點榮膺國聯MVP。雖然隨後經歷受傷導致的低潮，甚至一度淪為不續約的球員，但他在轉戰小熊與洋基後成功找回強打本色，這份5年長約也象徵他重回頂尖外野手之列。儘管貝林傑缺陣，但本屆經典賽美國代表隊依然星光熠熠，被譽為「史上最強」。名單中由洋基隊長賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，打線包含單季60轟重砲勞雷（Cal Raleigh）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）以及布里格曼（Alex Bregman）等豪華陣容。投手陣容更是令人望而生畏，由新任賽揚獎得主、火球男史金恩茲（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）強強聯手。即便少了貝林傑，美國隊仍是奪金的一大熱門。