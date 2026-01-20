隨著明星內野手比薛特（Bo Bichette）正式與紐約大都會隊（New York Mets）簽下為期3年、總額1.26億美元（約合新台幣39.7億元）的高額合約，部分期望他能穿上條紋制服的洋基迷夢想也隨之破滅。然而，球隊媒體《Yanks Go Yard》分析指出，洋基隊從未真正有機會、或是想要簽下這位兩屆全明星，因為球隊本來就已經有明星二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.），這只是要和貝林傑（Cody Bellinger）續約談判的籌碼。
守備與位置衝突 比薛特轉戰二壘將擠壓奇澤姆
媒體分析指出，儘管比薛特過去在多倫多藍鳥隊擔任游擊手，但其守備數據顯示他已逐漸難以勝任該職位。上個賽季，比薛特的守備出局附加值（OAA）為慘不忍睹的-13。若加盟洋基，比薛特勢必得轉往二壘，這將直接導致表現優異的齊森姆必須被交易或被迫移防三壘，對洋基現有戰力並無實質幫助。
奇澤姆的性價比與全能表現完勝
儘管比薛特擁有卓越的打擊手感，上季打擊率高達 .311 並敲出18轟，但齊森姆在多項關鍵指標上更具優勢。齊森姆上季在僅出賽130場的情況下，繳出31轟與31次盜壘的「30-30」成績，而比薛特僅有4次盜壘。
守備方面，齊森姆在二壘守備端OAA 8，展現出金手套等級的防守力，與比薛特的負值形成鮮烈對比。另外，薪資方面，奇澤姆2026年的薪資僅為1020萬美元，反觀比薛特的新合約年薪高達4200萬美元。花費四倍的價格換取一個守備較差、功能重疊的球員，對洋基制服組而言顯然不具吸引力。
隊媒：比薛特僅是談判籌碼
以勝利貢獻值（fWAR）來看，齊森姆的4.4也優於比薛特的3.8。專家認為，洋基先前與比薛特傳出的流言，更像是在與貝林傑（Cody Bellinger）談判陷入僵局時所使用的「槓桿策略」，而非真正有推動前者加盟的意圖。
隨著比薛特情定大都會，洋基將繼續維持以奇澤姆為核心的內野防線，並在剩餘的自由市場中尋求更能補強球隊漏洞的人選。
消息來源：Yanks Go Yard
