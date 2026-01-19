我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基與明星外野手貝林傑(Cody Bellinger)的續約歹戲似乎即將畫下句點，但結局可能不是球迷所期待的。根據美媒最新報導，洋基球團已明確表態「不願捲入競價戰」，並認為目前開出的5年1.6億美元(約新台幣50.5億元)合約已相當合理。若貝林傑陣營堅持索求更高價碼，洋基已做好讓他離隊的心理準備。根據《紐瓦克明星紀事報》報導，洋基對於Bellinger的報價相當堅定。這份最新的提案為期5年、總值1.6億美元，其中還包含2次球員跳脫權(Opt-outs)，已給予球員相當大的彈性。據悉，雙方整個冬天都在進行拉鋸戰。Bellinger陣營先前已拒絕了一份5年1.55億美元的報價，隨後洋基雖微幅加碼並增加跳脫條款，但顯然不願再無止盡地追加預算。洋基高層認為這份合約符合Bellinger的市場價值，若有其他球隊願意開出天價，洋基將不會跟進。隨著洋基態度轉硬，Bellinger的潛在下家也浮出水面。舊金山巨人一直被視為潛在追求者；至於先前曾傳出興趣的洛杉磯道奇，在日前重金簽下塔克(Kyle Tucker)後，預計已退出爭奪行列。值得注意的是同城的紐約大都會。根據《The Athletic》報導，大都會在將尼莫(Brandon Nimmo)交易至德州遊騎兵後，急需補強外野戰力。消息人士指出，大都會對Bellinger確實感興趣，但傾向提供一份「短年限」的合約，這是否符合Bellinger尋求長約的期望仍有待觀察。現年30歲的Bellinger，2025賽季在布朗克斯繳出回春表現，全季打擊三圍.272/.334/.480，貢獻29發全壘打與98分打點，且外野防守功力依舊頂尖。雖然表現亮眼，但考量到傷病史與年紀，洋基顯然不願為其鎖死太多未來的薪資空間。大聯盟春訓腳步逼近，這場紐約雙雄與Bellinger之間的合約博弈，很可能將在近期迎來最終結局。