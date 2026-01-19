隨著超級球星塔克（Kyle Tucker）最終選擇披上洛杉磯道奇隊戰袍，大聯盟的權力版圖再度發生劇烈震盪。這樁加盟案不僅確立了道奇作為當今球壇「頭號反派」的地位，更讓曾經財大氣粗的紐約洋基隊顯得捉襟見肘。業界分析指出，面對道奇與大都會等擁有龐大財團背景的競爭對手，洋基老闆海爾·史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）若想守住「邪惡帝國」的榮光，恐怕得考慮改變經營結構。

財團經營模式抬頭　傳統家族經營陷苦戰

長期以來，洋基隊被視為大聯盟的金融巨獸，但如今這項優勢已蕩然無存。道奇隊成功的背後，是實力雄厚的「古根漢合夥人」（Guggenheim Investments）財團支援；多倫多藍鳥背後則有加拿大羅傑斯通訊（Rogers Communications）撐腰。

相較之下，洋基隊仍屬於傳統的「家族經營」。雖然史坦布瑞納家族將球隊視為傳家寶，史坦布瑞納的個人財產估計約15億美元，甚至無法擠進大聯盟前12名富豪老闆之列，這與大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）高達213億美元的身價相比，顯得相形見絀。

▲紐約洋基隊雖然仍致力於留住自由球員市場上的明星外野手科迪·貝林傑（Cody Bellinger），但雙方的談判進度目前顯然陷入僵局。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基隊被視為大聯盟的金融巨獸，但如今這項優勢已蕩然無存。（圖／美聯社／達志影像）
塔克加盟案成導火線　洋基財力受質疑

在塔克的爭奪戰中，洋基隊始終未曾真正成為競價領先者。據悉，洋基先前傳出的興趣，更多是為了增加籌碼以爭取續留貝林傑（Cody Bellinger）。然而，道奇開出的驚人平均年薪（AAV）徹底改變了遊戲規則。

史坦布瑞納過去曾對3億美元的團隊薪資感到猶豫，但在當前「延遲付款」與「高額短約」盛行的時代，球隊需要極其充沛的現金流。洋基過去習慣以拉長合約年份來降低年度薪資負擔的策略，在資金雄厚的財團對手面前，競爭力已大幅下降。

不出售球隊　但引進外部投資或成解藥

雖然史坦布瑞納出售洋基隊的可能性極低，但為了與這群億萬富豪財團對抗，專家建議洋基應考慮出售少數股權並引進外部投資者。目前僅靠YES電視網與洋基品牌價值帶來的收入，或許已不足以支撐其在金字塔頂端的競爭力。

若史坦布瑞納拒絕改變現有的資金結構，這支曾令聯盟各隊聞風喪膽的「邪惡帝國」，恐怕將逐漸成為歷史的陳跡。

▲道奇隊以4年總額2.4億美元（約合新台幣75.9億元）的超級合約，成功從藍鳥隊與大都會隊手中搶下今年自由市場的最大外野目標凱爾·塔克（Kyle Tucker）。（圖／取自MLB X）
▲在塔克的爭奪戰中，洋基隊始終未曾真正成為競價領先者。（圖／取自MLB X）
消息來源：Yanks Go Yard

