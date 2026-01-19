我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洋基隊被視為大聯盟的金融巨獸，但如今這項優勢已蕩然無存。（圖／美聯社／達志影像）

▲在塔克的爭奪戰中，洋基隊始終未曾真正成為競價領先者。（圖／取自MLB X）

隨著超級球星塔克（Kyle Tucker）最終選擇披上洛杉磯道奇隊戰袍，大聯盟的權力版圖再度發生劇烈震盪。這樁加盟案不僅確立了道奇作為當今球壇「頭號反派」的地位，更讓曾經財大氣粗的紐約洋基隊顯得捉襟見肘。業界分析指出，面對道奇與大都會等擁有龐大財團背景的競爭對手，洋基老闆海爾·史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）若想守住「邪惡帝國」的榮光，恐怕得考慮改變經營結構。長期以來，洋基隊被視為大聯盟的金融巨獸，但如今這項優勢已蕩然無存。道奇隊成功的背後，是實力雄厚的「古根漢合夥人」（Guggenheim Investments）財團支援；多倫多藍鳥背後則有加拿大羅傑斯通訊（Rogers Communications）撐腰。相較之下，洋基隊仍屬於傳統的「家族經營」。雖然史坦布瑞納家族將球隊視為傳家寶，史坦布瑞納的個人財產估計約15億美元，甚至無法擠進大聯盟前12名富豪老闆之列，這與大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）高達213億美元的身價相比，顯得相形見絀。在塔克的爭奪戰中，洋基隊始終未曾真正成為競價領先者。據悉，洋基先前傳出的興趣，更多是為了增加籌碼以爭取續留貝林傑（Cody Bellinger）。然而，道奇開出的驚人平均年薪（AAV）徹底改變了遊戲規則。史坦布瑞納過去曾對3億美元的團隊薪資感到猶豫，但在當前「延遲付款」與「高額短約」盛行的時代，球隊需要極其充沛的現金流。洋基過去習慣以拉長合約年份來降低年度薪資負擔的策略，在資金雄厚的財團對手面前，競爭力已大幅下降。雖然史坦布瑞納出售洋基隊的可能性極低，但為了與這群億萬富豪財團對抗，專家建議洋基應考慮出售少數股權並引進外部投資者。目前僅靠YES電視網與洋基品牌價值帶來的收入，或許已不足以支撐其在金字塔頂端的競爭力。若史坦布瑞納拒絕改變現有的資金結構，這支曾令聯盟各隊聞風喪膽的「邪惡帝國」，恐怕將逐漸成為歷史的陳跡。