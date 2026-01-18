我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對名門洋基而言，現在處境可謂「火燒屁股」。在痛失塔克與比薛特後，貝林傑已成為洋基補強打線生產力的唯一救命稻草。（圖／美聯社／達志影像）

隨著強打塔克（Kyle Tucker）情定道奇、游擊重砲比薛特（Bo Bichette）加盟大都會，大聯盟自由市場的目光現在全集中在最後的明星大物貝林傑（Cody Bellinger）身上。目前紐約洋基與紐約大都會已進入最後「一對一」的對決態勢，這場搶人大戰不僅關係到球隊戰力，更演變成紐約兩大豪門球隊的尊嚴之爭。大都會隊在休賽季初期進度落後，但在成功搶下比薛特後，士氣大振。據悉，大都會已備妥一份「塔克級別」的超級合約，預計開出4年2.2億美元（約新台幣 69.5億元）爭奪貝林傑。若能成功奪人，大都會明年將擁有林多（Francisco Lindor）、索托（Juan Soto）與貝林傑組成的「夢幻打線」，無論防守與長程火力都將傲視全聯盟。前MLB捕手雷克（Anthony Recker）在《MLB Tonight》節目中直言：「我認為貝林傑最終會披上大都會戰袍。去年大都會搶走索托後，洋基一度陷入恐慌連簽三名球員回擊，大都會正試圖故技重施，讓洋基再次陷入被動。」對名門洋基而言，現在處境可謂「火燒屁股」。在痛失塔克與比薛特後，貝林傑已成為洋基補強打線生產力的唯一救命稻草。據報導，洋基開出的價碼為5年1.6億美元（約新台幣50億元），但貝林傑的超級經紀人波拉斯（Scott Boras）仍堅持爭取7年長約，雙方目前陷入僵局。美媒《Pinstripe Nation》分析，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）現在承受著前所未有的壓力。在索托（Juan Soto）轉投大都會後，洋基急需一名具備同等產能的左打來填補外野空缺。貝林傑在大都會主場的成績向來亮眼，如果洋基再讓這位主砲轉戰世仇，對球迷與管理層都將是沉重打擊。這場搶人大戰的關鍵點在於「合約年限」。洋基傾向長約分攤薪資壓力，而大都會則傾向用超高年薪的短約來速戰速決。隨著布雷格曼（Alex Bregman）前往小熊，自由市場已無備案，貝林傑的合約極有可能在未來幾天內突破天價紀錄。