洛杉磯道奇隊新星捕手拉辛（Dalton Rushing）的交易傳聞再度浮上檯面。根據美媒《MassLive.com》與《MLB Trade Rumors》最新報導，積極尋求捕手戰力升級的波士頓紅襪隊（Red Sox），已將目光鎖定在這位24歲的強力左打潛力股身上，雙方可能在春訓展開前達成協議。
主戰捕手卡位 拉辛在道奇難有出頭天
拉辛自去年5月升上大聯盟後，出賽53場，雖然打擊率2成04、4支全壘打、24分打點的數據尚待磨練，但他在小聯盟 3A 時期展現的打擊天賦（打擊率3成14、OPS .953）早已引起各界關注。
然而，道奇隊當家捕手史密斯（Will Smith）已簽下長達10年、總額1.4億美元的合約，這份保障將持續到2033年賽季。這意味著除非發生重大傷病，否則拉辛在未來幾年內都難以動搖史密斯的主戰地位。雖然道奇曾嘗試讓拉辛轉往外野發展以增加上場時間，但將其作為交易籌碼換取即戰力，對球團而言似乎是更具效益的選擇。
紅襪捕手漏洞 納瓦耶茲下半季「大熄火」
紅襪隊方面，捕手戰力已成為制約球隊更進一步的短板。儘管納瓦耶茲（Carlos Narváez）在2025年上半季表現驚艷，並一度入選明星新秀候選名單，但進入下半季後體力明顯下滑，明星賽後的打擊率跌至1成87。加上二號捕手康納王（Connor Wong）不僅打擊低迷（打擊率僅1成90），守備表現也受到質疑。
紅襪資深記者馬卡當（Sean McAdam）指出，紅襪在自由市場錯失卡拉提尼（Victor Caratini）與瑞爾穆托（J.T. Realmuto）後，已將策略轉向交易市場。除了拉辛外，紅襪也曾探詢找回昔日潛力新星泰爾（Kyle Teel）的可能性，但目前拉辛被視為更具性價比的補強目標。
春訓前的最後博弈 道奇欲換取後援戰力？
道奇與紅襪曾在去年季中針對拉辛進行過初步討論，雖當時無疾而終，但隨著春訓逼近，雙方重啟談判的可能性極高。道奇目前正積極尋求補強後援投手戰力，若紅襪能提供合適的投手籌碼，這筆涉及頂級捕手潛力股的交易案極有望在近期拍板。
消息來源：MLB Trade Rumors
