洛杉磯道奇隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）近期完成了一筆令人咋舌的房產交易。根據《華爾街日報》報導，弗里曼已將其位於洛杉磯的宅邸以645萬美元（約合新台幣2億元）售出。然而，這筆看似天價的交易卻讓他陷入巨額虧損，直接蒸發了約合新台幣6400萬元左右的金額。除了帳面上的房價價差外，洛杉磯特有的高昂稅制更被指為罪魁禍首。美國知名實業家兼球員財務觀察員傑瑞米·帕達沃（Jeremy Padawer）在18日（日本時間19日）於社群平台 X 詳細解析了這筆交易。弗里曼當初以780萬美元（約12.32億日圓）購入該房產，如今以645萬美元賣出，帳面上已先損失135萬美元（約合新台幣4259萬元）。令人震驚的是，弗里曼還必須支付約67.7萬美元（約合新台幣2136萬元）的洛杉磯稅金與手續費作為售屋成本。總計下來，這筆房屋買賣讓這位明星內野手蒸發了相當於新台幣6400萬元的金額。帕達沃特別點名洛杉磯特有的「ULA稅」（不動產轉讓稅，亦稱為豪宅稅）是極度不合理的負擔。該稅項原意是為了籌措街友支援與平價住宅供給的資金，規定在出售高額房產時必須繳納特別稅。在弗里曼的案例中，即便他已經虧本賣房，仍被徵收了高達25.8萬美元（約合新台幣814萬元）的 ULA 稅金。此外，該房產位於去年1月曾遭受山火波及的帕利塞德（Palisades）地區。帕達沃憤怒表示，政府在屋主試圖重建被焚毀的家園時，依然徵收許可手續費、銷售稅，甚至是針對無法居住的焦土徵收固定資產稅，簡直是落井下石。帕達沃指出，雖然弗里曼身為擁有巨額合約的職業球員，這點損失或許不至於影響其生計，但政府在屋主已經蒙受巨大損失的情況下，依然強行徵收 ULA 稅的行為，已經嚴重「違背了憲法精神」。隨著洛杉磯房地產市場因高稅收而降溫，許多高淨值資產人士正考慮搬離該區域。弗里曼這筆虧損累累的房產交易，也再度引發美國大眾對於加州與洛杉磯稅收合理性的激烈討論。