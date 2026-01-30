我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現年36歲的羅哈斯在限時動態中感性寫道：「無法代表我的國家、胸前掛著這面國旗出征，讓我感到很難過。這一次，年齡不再只是數字，而是巨大的障礙。」（圖／翻攝自羅哈斯IG）

今年球季結束後即將引退的洛杉磯道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）今（30）日在社群平台Instagram上沉痛宣布，他將正式退出2026年世界棒球經典賽（WBC）委內瑞拉代表隊。隨後外媒也紛紛爆出是因「保險問題」才無法參賽，這對於職棒生涯倒數的羅哈斯來說，無疑是職業生涯最後的遺憾。現年36歲的羅哈斯在限時動態中感性寫道：「無法代表我的國家、胸前掛著這面國旗出征，讓我感到很難過。這一次，年齡不再只是數字，而是巨大的障礙。」根據名記哈里斯（Jack Harris）與《The Athletic》報導，羅哈斯此次退出的主因是保險問題。由於羅哈斯近年下肢傷病頻傳，且在比賽開始時將屆37歲，保險公司認為風險過高，進而讓他未能通過醫療保險審核。此外今年保險公司對本屆經典賽參賽資格相當嚴格，特別設定了37歲的高齡紅線。只要球員合約涉及此年齡門檻，即刻進入高風險觀察區，因此羅哈斯並非首例，太空人隊球星奧圖維（Jose Altuve）與柯瑞亞（Carlos Correa）近期也因同樣的保險審核問題，傳出參加經典賽的前景不明。羅哈斯本季與道奇續簽1年、550萬美元的合約，並已明確表示這將是他13年大聯盟生涯的最後一舞。他去年在世界大賽第7戰對陣藍鳥時，於9局上轟出的驚天追平全壘打已成為洛杉磯傳奇，更為道奇三連霸之路奠定基石。根據美媒先前報導指出，道奇球團已預定在他退役後延攬其進入球團制服組，加入球員發展部門（Player Development）。羅哈斯原本期盼能像柯瑞亞、大谷翔平等人一樣為國爭光，可惜最終敵不過現實的保險條款。隨著經典賽腳步逼近，道奇隊的參賽名單也趨於明朗。目前確定參賽的有大谷翔平、山本由伸、史密斯（Will Smith）、金慧成。值得一提的是，已退役的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）也受邀加入美國隊。因故辭退的除了羅哈斯外，包括貝茲（Mookie Betts）、費里曼（Freddie Freeman）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）及艾德曼（Tommy Edman）等強打將皆因身體復原或保險等原因不參賽。