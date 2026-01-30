統一7-ELEVEn獅重砲林安可旅日生涯正式啟航。根據《日刊體育》報導，今（30）日林安可在埼玉縣出席入團記者會不僅表示對3月世界棒球經典賽（WBC）有強烈參戰意願，還希望能贏下「台日大戰」。更許下心願，希望未來能披著西武獅戰袍回到台灣，與老東家統一獅上演一場夢幻的「獅子軍大戰」。
渴望出征經典賽！林安可：若入選想贏日本
對於3月即將到來的經典賽，林安可展現強烈企圖心。雖然他目前正準備投入日職春訓，但西武球團已明確表態，只要台灣隊發出徵召邀請，球團絕對放行。
林安可對此回應：「我會在春訓期間將身體狀態調整到最好。如果接到國家代表隊的徵召，我一定會全力以赴。對於屆時若能與日本隊對戰，我也非常期待，目標當然是希望能贏球！」
統一獅轉戰西武獅 夢想上演「台日獅王對決」
林安可在記者會中再度披上西武獅球衣，象徵著從中職的獅子軍正式轉戰日職獅子軍。由於西武與統一兩支球團長期維持友好的交流，過去也多次舉辦「雙獅主題日」，因此西武球團未來也有意促成兩隊的對抗賽。
林安可難掩興奮地表示：「光是想像那一天實現，現在就覺得超級期待。我希望有一天能穿著西武獅的球衣，回到台灣跟統一獅隊比賽。」
12強轟全壘打日媒難忘！林安可記者會卻超靦腆
現年28歲的林安可以左打重砲的身分加盟西武獅，他在2024年的12強賽中對日本轟出特大號全壘打的表現，至今依然是日媒討論的焦點。雖然在場上威風八面，林安可在記者會上卻顯得有些靦腆，並坦承自己性格較為害羞，希望新隊友能主動和他交流。
西武球團對林安可寄予厚望，希望他能填補外野長打火力缺口。隨著林安可加盟，加上昨日剛舉辦入團記者會、加入軟銀鷹徐若熙，新賽季日職的台灣對決也將再度掀起一波關注。
消息來源：《日刊體育》
我是廣告 請繼續往下閱讀
對於3月即將到來的經典賽，林安可展現強烈企圖心。雖然他目前正準備投入日職春訓，但西武球團已明確表態，只要台灣隊發出徵召邀請，球團絕對放行。
林安可對此回應：「我會在春訓期間將身體狀態調整到最好。如果接到國家代表隊的徵召，我一定會全力以赴。對於屆時若能與日本隊對戰，我也非常期待，目標當然是希望能贏球！」
統一獅轉戰西武獅 夢想上演「台日獅王對決」
林安可在記者會中再度披上西武獅球衣，象徵著從中職的獅子軍正式轉戰日職獅子軍。由於西武與統一兩支球團長期維持友好的交流，過去也多次舉辦「雙獅主題日」，因此西武球團未來也有意促成兩隊的對抗賽。
林安可難掩興奮地表示：「光是想像那一天實現，現在就覺得超級期待。我希望有一天能穿著西武獅的球衣，回到台灣跟統一獅隊比賽。」
12強轟全壘打日媒難忘！林安可記者會卻超靦腆
現年28歲的林安可以左打重砲的身分加盟西武獅，他在2024年的12強賽中對日本轟出特大號全壘打的表現，至今依然是日媒討論的焦點。雖然在場上威風八面，林安可在記者會上卻顯得有些靦腆，並坦承自己性格較為害羞，希望新隊友能主動和他交流。
西武球團對林安可寄予厚望，希望他能填補外野長打火力缺口。隨著林安可加盟，加上昨日剛舉辦入團記者會、加入軟銀鷹徐若熙，新賽季日職的台灣對決也將再度掀起一波關注。
消息來源：《日刊體育》