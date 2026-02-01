金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在昨（31）日交手底特律活塞的比賽中，因右膝不適提前退場。球團隨後進行MRI核磁共振檢查，勇士隊記Sam Gordon證實柯瑞遭遇「髕骨股骨疼痛症候群」（Patellofemoral pain syndrome），也就是籃球員常見的「跑者膝」，下一戰是否出賽仍是未知數。總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，在另一名球星巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，柯瑞肩負的進攻重擔已對他的身體造成過度負荷。
關鍵切入傷退 柯瑞離場時走路一瘸一拐
柯瑞的傷勢出現在交手活塞一役的第三節，當時還剩4分28秒，柯瑞在一次切入完成進算加罰後，落地時神情凝重並開始扶著右腿。雖然他堅持完成了加罰，但在約20秒後的下一波防守中移動明顯受限，隨後便主動示意退場，並直接走回休息室。
場邊記者目擊，柯瑞在賽後離開球場時走路明顯跛行。在他傷退之前，僅上場25分鐘便高效轟下23分。目前球團將他列入「每日觀察名單」，下週三主場迎戰費城76人之戰能否出賽仍是未知數。
慢性傷勢發作 柯爾：少了巴特勒是關鍵
事實上，這次的傷勢並非新傷。柯瑞一周前在明尼蘇達進行個人訓練後就曾出現膝蓋腫脹，雖然他在隨後對戰灰狼與爵士的比賽中帶傷上陣，如今看來傷勢顯然並未完全康復。
總教練柯爾昨日賽後坦言，柯瑞的傷情與「負擔過重」脫不了關係。「雖然柯瑞的上場時間沒有大幅增加，但他承受的壓力卻變大了，」柯爾說道，「自從吉米（巴特勒）因為膝蓋韌帶撕裂（ACL）報銷後，場上少了一個能撕裂防線、主導進攻的人分擔壓力，這讓柯瑞必須每分每秒都維持高強度的輸出，這無疑增加了他膝蓋的壓力。」
什麼是「跑者膝」？勇士季後賽之路面臨考驗
「髕骨股骨疼痛症候群」通常與髕骨及其周邊韌帶的發炎有關，常見於頻繁起跳、急停與變向的高強度運動中。雖然多數情況不需手術，但「休息」是唯一的康復途徑。
目前勇士隊戰績雖處於西區前段班，但隨著交易截止日逼近，球隊卻面臨兩大核心健康同時亮紅燈的困境。勇士球團現在必須在「保住西區排名」與「保護柯瑞健康」之間做出艱難抉擇。
