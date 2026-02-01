我是廣告 請繼續往下閱讀

近期狀態火熱的夏洛特黃蜂今（1）日坐鎮主場，迎戰西區排名第二的強權聖安東尼奧馬刺。黃蜂憑藉榜眼米勒（Brandon Miller）狂飆26分，以及中鋒迪亞巴特（Moussa Diabate）意外在內線壓制文班亞馬（Victor Wembanyama），最終以111：106爆冷取勝，喜迎6連勝；馬刺則遺憾終止連勝。馬刺賽前以32勝15敗高居西部區第二，但在今日對陣黃蜂的比賽中，明星中鋒文班亞馬卻踢到鐵板。面對黃蜂隊的2022年選秀的第二輪新秀迪亞巴特，法國高塔全場手感冰冷，15投僅6中，三分球更是3投0中，僅攻下16分、8籃板，且罕見地沒有任何阻攻進帳。反觀迪亞巴特表現極為高效，繳出12分、10籃板、6助攻的全能數據，其中助攻數更是寫下本季新高。在他的帶領下，黃蜂全場籃板以55：40贏馬刺15個，其中進攻籃板更是以14：6碾壓對手。比賽過程高潮迭起，馬刺在第二節突然熄火，單節僅得17分，一度落後多達20分。雖然下半場馬刺展現強韌鬥志，全隊7人得分上雙，替補上場的菜鳥哈珀（Dylan Harper）攻下全隊最高的20分，在第四節最後時刻將分差追至僅剩1球。關鍵時刻，文班亞馬選擇在外線出手追平三分彈，可惜力道過大彈框而出。隨後黃蜂榜眼米勒穩穩投進兩次罰球鎖定勝局。米勒全場21投7中，雖然命中率欠佳，但在9罰全中下仍攻下全場最高的26分，成為黃蜂獲勝的一大功臣。對於文班亞馬在關鍵時刻在外線出手的選擇，馬刺主帥強森（Mitch Johnson）賽後表示：「那次進攻其實有幾個選擇，投三分只是其中之一。他從掩護出來之後，可以選擇直接投三分，或者往內線打，試著在籃下製造機會。」除了米勒與迪亞巴特，黃蜂2025年首輪第四順位的新人克努佩爾（Kon Knueppel）也持續穩定發揮，繳出13分、6籃板的數據。馬刺在吞下這場苦澀敗仗後將馬不停蹄回到聖安東尼奧，明日將背靠背對陣奧蘭多魔術。屆時文班亞馬將與班凱羅（Paolo Banchero）上演兩代狀元郎的巔峰對決，馬刺能否克服體能問題重新找回西區第二的霸氣，值得球迷關注。