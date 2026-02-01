我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（1）日以106：111爆冷輸給夏洛特黃蜂，不僅中斷連勝，排名更滑落至西區第三。比賽最後關頭，當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）在進攻時間充裕的情況下，選擇在剩27秒時搶投三分球未進，這個決策引發外界討論。對此，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）在賽後受訪時為子弟兵緩頰，表示該次出手確實是戰術選項之一。雖然毫無疑問，馬刺希望在決勝時刻將球交到文班亞馬手中，但這位三年級中鋒的處理球方式仍有待商榷。針對那記關鍵的三分出手，強森表示：「我還沒能仔細看清楚回放，無法給出太深層的分析。不過，那確實是該戰術的選項之一；他繞過掩護後，可以選擇投三分，或者curl到籃下尋求得分機會。」此役文班亞馬表現平平，全場僅攻下16分、8籃板與1助攻，且罕見地沒有送出任何阻攻，馬刺團隊籃板更是慘輸對手15個。強森坦言：「這確實令人失望。黃蜂打得很好，但我們贏了其中三節，這代表我們也做對了一些事，只是我們需要維持48分鐘的專注度。」馬刺本場比賽的致命傷發生在第二節，單節被黃蜂打出35：17的攻勢。強森直言防守端出了問題，尤其是在限制黃蜂新星米勒（Brandon Miller）方面表現不佳，「我們的紀律性不夠，好幾次防守恍神沒有跟緊他，在攻守轉換中迷失了方向。」此外，這場比賽受到當地暴風雪影響，開打時間被迫提早三小時至當地時間中午12點，這是馬刺本季首場在中午開打的比賽。雖然強森強調開賽時間不是輸球藉口，但惡劣天氣確實帶來了大麻煩。據《聖安東尼奧快報》報導，原定賽後飛回主場備戰週日背靠背迎戰奧蘭多魔術的馬刺隊，因暴風雪被迫滯留在夏洛特過夜，這對球員的體能恢復將是嚴峻考驗。