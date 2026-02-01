我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人近期戰績起伏，總教練瑞迪克（JJ Redick）再度成為輿論焦點。前NBA球員麥康茨（Rashad McCants）近日在「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的Podcast節目上火力全開，直指瑞迪克自接掌兵符以來「表現低於預期」，甚至毒舌表示，湖人現在的競爭力根本不如已被開除的前教頭哈姆（Darvin Ham）。麥康茨在節目中表示：「當哈姆離開時，湖人隊至少還打進過西區決賽。瑞迪克接手後，他們再也沒回去過，他的表現顯然不及格。」麥康茨點出湖人近期接連慘輸克里夫蘭騎士30分、敗給西區墊底的沙加緬度國王，以及不敵波特蘭拓荒者，認為球隊戰力毫無進步。事實上，這並非瑞迪克第一次遭到質疑。身為前球評，瑞迪克上任後多次公開批評球員「不夠專業」、「不夠在乎」，引發正反兩極評價。。前明星中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）就曾反嗆，瑞迪克傾向於把球隊的掙扎歸咎於他人，卻忘了球隊的表現往往是總教練的縮影。麥康茨的觀點則更直接，他認為無論責任歸屬，這支坐擁明星陣容的湖人隊「理所當然」要打得更好。根據最新賽季數據顯示，瑞迪克確實為湖人的進攻端帶來了起色，進攻效率從聯盟第12名躍升至第6名；然而，這似乎是以「犧牲防守」為代價。目前湖人的防守效率跌至聯盟倒數第 6，這種「重攻輕守」的失衡現象，或許正是湖人接連大比分敗於騎士、國王與拓荒者的主因。洛杉磯湖人目前戰績29勝18敗，位居西區第六，與排名第七的鳳凰城太陽只剩1場勝差。