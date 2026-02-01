NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限進入最後倒數，克里夫蘭騎士、沙加緬度國王與芝加哥公牛今（1）日達成的三方交易震撼聯盟。權威媒體《ESPN》隨即針對3隊的操作給出評價，其中公牛隊憑藉第三方的操作獲得「A」的最高評價，而送走兩大後衛換回亨特（De’Andre Hunter）的國王隊，則因去年夏天決策失誤的連鎖反應，被評為慘不忍睹的「C」。
⭐️ 三方交易清單⭐️
克里夫蘭騎士獲得： 施洛德（Dennis Schroder）、艾利斯（Keon Ellis）
沙加緬度國王獲得： 亨特（De'Andre Hunter）
芝加哥公牛獲得： 薩里奇（Dario Saric）、2枚未來次輪選秀權
騎士評級：B+｜財務大師神操作 不僅省錢還「補強」
騎士隊在此次交易中展現了極為高明的手法。財務上，透過送走亨特龐大的合約，球隊光是在奢侈稅支出就省下近5000萬美元（約新台幣15.79億元）。更關鍵的是，這讓騎士幾乎能將總薪資降至「第二土豪線」以下，為截止日前追逐更大咖球星創造了薪資空間。
戰力上，艾利斯（Keon Ellis）本季投籃狀態雖然稍微下滑，但3D的屬性與防守敏捷性，讓他一度成為交易市場上的大熱門。如今去到騎士，被視為能解放米契爾（Donovan Mitchell）防守壓力的完美搭檔。施洛德（Dennis Schroder）則提供後場深度，儘管他的定位在加蘭（Darius Garland）復出後可能重疊，但對爭冠球隊而言，這筆交易是穩賺不賠。
國王評級：C｜決策失誤的代價 為買保險卻賠了夫人又折兵
國王隊被評為「C」的原因在於去年夏天的連鎖反應。為了簽下施洛德，國王不得不交易走瓦蘭丘納斯（Jonas Valančiūnas）換回薩里奇，結果薩里奇本季僅出賽5場就被當作籌碼清走，施洛德也只先發兩次。
國王隊最終用這兩位新援外加次輪籤，換回本季三分命中率跌至31%低谷的亨特。雖然亨特具備國王最缺的前場尺寸與3D潛力，但這筆操作被《ESPN》評為更像是「亡羊補牢」。《ESPN》指出，除非亨特能在國王找回40%的準星，否則國王這波「先簽後換再交易」的過程堪稱災難。
公牛評級：A｜重建換取次輪選秀權入袋
公牛隊在這場交易中成為了精明的「第三方」。利用低於奢侈稅線1300萬美元的空間，吃下了薩里奇的合約並裁掉卡特（Jevon Carter），輕鬆換取2枚次輪籤（分別來自騎士與國王）。對於正在重建或累積資產的公牛來說，能在不損害戰力的情況下獲取選秀權，可說是一大利多。
消息來源：《ESPN》
