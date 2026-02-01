我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥公牛在今（1）日以125：118擊敗邁阿密熱火，雖然多桑姆（Ayo Dosunmu）飆出生涯新高29分是贏球功臣，但全場目光焦點卻落在一名來自日本的小個子後衛身上。簽下雙向合約的日本國手河村勇輝（Yuki Kawamura）終於迎來本季首秀，他在短短11分鐘內攻下6分、2助攻與2抄截，更在防守端展現拚勁，讓邁阿密主場球迷為之瘋狂。河村勇輝本場比賽最令人印象深刻的一幕發生在第四節中段。面對身形高大的熱火新秀後衛亞庫喬尼斯（Kasparas Jakučionis），身高僅173公分的河村勇輝毫無懼色，展現招牌的「窒息式防守」不斷施壓，最終成功迫使對方發生爭球。更令人驚奇的是，在隨後的跳球中，身處絕對身高劣勢的河村勇輝竟然搶贏了這次球權。這一連串的拚戰精神讓卡瑟亞中心（Kaseya Center）的觀眾爆出熱烈歡呼，連公牛隊的轉播員阿明（Adam Amin）與金恩（Stacey King）都忍不住在直播中大讚這位日本後衛的鬥志。這場首秀對河村勇輝來說意義非凡，因為這是一場遲來的回歸。他在季前訓練營時被診斷出患有「血栓」，導致公牛被迫先將他釋出，直到本月初確認康復後才重新簽回。「老實說，復健過程並不容易，這是一條漫長的路，」現年24歲的河村勇輝日前受訪時透露，「在賽季開始前發現有血栓，當時我真的覺得很糟，因為我原本對於能在芝加哥打球感到超級興奮。但我現在很開心能來到這裡，也非常高興能重回球場。」