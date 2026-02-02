我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庫明加自1月22日對戰獨行俠受傷後，已因左膝骨挫傷連續缺席4場比賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲小柯瑞場均具備43.3%的頂尖三分球命中率，他的回歸能為球隊提供急需的空間拉扯能力。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，金州勇士隊接連迎來傷兵回歸的好消息。總教練科爾（Steve Kerr）與球團官方先後針對前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）以及外線射手小柯瑞（Seth Curry）的傷勢提供正面更新。這兩人的回歸不僅能緩解柯瑞（Stephen Curry）沉重的進攻負擔，也將直接影響勇士隊在截止日前爭奪「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的談判籌碼。庫明加自1月22日對戰獨行俠受傷後，已因左膝骨挫傷連續缺席4場比賽。教頭科爾周日向媒體透露，庫明加目前感覺良好，並已在練習前完成個人訓練，「他正接近復出狀態」。由於庫明加一直是勇士追求頂級球星的核心籌碼，他的健康狀況深受聯盟各隊關注。若他能在周三對陣費城76人的比賽中順利復出，將能及時向潛在交易對象（如公鹿隊）展現其健康與戰鬥力。在吉米·巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，庫明加的場上產出與交易價值對勇士而言都至關重要。勇士官方也針對小柯瑞的坐骨神經傷勢發布聲明。這名老牌射手過去一個月因病缺陣，但近期復健進展順利，已開始進行場上訓練。球團預計在兩週後對他進行重新評估，若一切順利，有望在全明星賽後（約2月19日）重返賽場。小柯瑞場均具備43.3%的頂尖三分球命中率，他的回歸能為球隊提供急需的拉開空間能力。更令球迷期待的是，自12月加盟勇士後，小柯瑞因傷尚未能與哥哥大柯瑞（Stephen Curry）同場競技。隨著兩人的傷情皆趨於穩定（Steph目前受困於跑者膝，列為每日觀察），「柯瑞兄弟」合體首秀或許已指日可待。目前勇士以27勝23負暫居西區第8，在巴特勒缺陣、柯瑞帶傷作戰的情況下，戰力已顯疲態。總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）正密切觀察市場動向。但他們必須在柯瑞因膝蓋不舒服的這段期間頂住戰績壓力，不要調出競爭行列。