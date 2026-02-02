我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ESPN預測馬刺隊的天才中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）將奪下本次全明星賽的MVP。（圖／美聯社／達志影像）

▲本屆賽事取消了位置限制，由洛杉磯湖人隊的Luka Dončić與密爾瓦基公鹿隊的Giannis Antetokounmpo分別領銜東西區得票王。值得注意的是，LeBron James中斷了連續21年入選全明星賽先發的紀錄，成為今年遺珠。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

▲2026年NBA全明星賽全明星周末賽制一覽。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

隨著2月15日洛杉磯全明星賽周末進入倒數，NBA美國職籃（National Basketball Association）官方於今（2）日正式揭曉完整陣容。除了柯瑞（Stephen Curry）與文班亞馬（Victor Wembanyama）等預料中的球星外，這份由教練選出的替補名單引發了專家與球迷的熱烈討論。其中，41歲的詹姆斯（LeBron James）再次入選成為當晚最大焦點，而快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）的落選則被視為最大遺珠。ESPN記者Zach Kram和Kevin Pelton分析了東西部的完整陣容，包括最大的驚喜和遺珠，並做出了分析。在專家眼中，詹姆斯的入選無疑最具話題性。儘管他在41歲的賽季因傷缺席了首個月的賽程，且各項數據較過往巔峰有所下滑，但最終仍擊敗眾多強敵，寫下連續22年入選全明星賽的歷史新障礙。ESPN記者Zach Kram點評說：「考慮到詹姆斯缺席了第一個月，而且在他41歲這個賽季，他的各項數據有所下滑，再加上西部球員競爭異常激烈，他的名字在全明星陣容公佈時最後一個被揭曉，這確實令人感到意外。」此外，紐約尼克隊的唐斯（Karl-Anthony Towns）入選也令不少評論家感到意外。ESPN分析師Kevin Pelton指出，雖然尼克隊近期陷入低潮，且外界對唐斯本季的表現褒貶不一，但教練團最終仍選擇讓他生涯第6度入選明星賽，而非近期表現更穩定的隊友布里吉斯（Mikal Bridges）。本次名單中最令人不解的莫過於快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）的缺席。分析師指出，雷納德本季是全聯盟排名前10的頂尖球員，且帶領快艇隊在聖誕節後打出聯盟最火熱的戰績之一，其個人影響力被認為優於入選的詹姆斯。Pelton這樣說：「除非這是NBA對雷納德與Aspiration代言合約調查的秘密懲罰措施之一，否則我無法理解。倫納德本賽季一直是聯盟前十名的球員，而且在經歷了糟糕的開局後，洛杉磯快艇隊自聖誕節以來一直是聯盟中最炙手可熱的球隊之一。」另一大遺珠則是火箭隊的中鋒申京（Alperen Sengun）。他在防守端明顯進步，數據比起去年首度入選時更為全面，是火箭隊能打出西區第2高淨勝分的重要功臣。專家認為，比起太陽隊的布克（Devin Booker），申京更有資格代表休士頓搶下第2席明星賽席位。Kram為他抱屈說：「申京上賽季首次入選全明星，本賽季他的防守能力有所提升，各項數據也全面進步，並幫助休士頓火箭隊取得了西部第二好的淨勝分。新加盟火箭的凱文杜蘭特入選全明星毫無懸念，但我認為申京應該為休士頓再添一位全明星球員。」針對本次首度採用的「美國vs.世界」三方循環賽制，專家預測這將激發球員的競爭心。ESPN記者Zach Kram大膽預測，馬刺隊的天才中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）將奪下本次全明星賽的MVP。儘管明星賽通常是後衛的得分秀，但憑藉著溫班亞馬對勝利的執著與極高的認真程度，他在這場小型錦標賽中將佔據絕對優勢。隨著「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）預計因傷缺陣，總裁蕭華（Adam Silver）極可能在近日從雷納德或申京之中挑選一名遞補人選。這場充滿話題的籃球盛宴，將在兩週後於洛杉磯Intuit Dome體育館正式引爆。📍盧卡·東契奇 (Lakers) 📍史蒂芬·柯瑞 (Warriors) 📍夏伊·吉爾吉斯-亞歷山大 (Thunder) 📍尼古拉·約基奇 (Nuggets) 📍維克多·溫班亞馬 (Spurs)📍安東尼·愛德華茲 (Timberwolves) 📍賈邁爾·莫瑞 (Nuggets) 📍切特·霍姆格倫 (Thunder) 📍凱文·杜蘭特 (Rockets) 📍戴文·布克 (Suns) 📍丹尼·阿夫迪亞 (Trail Blazers) 📍勒布朗·詹姆斯 (Lakers)📍泰瑞斯·馬克西 (76ers) 📍傑倫·布朗森 (Knicks) 📍凱德·康寧漢 (Pistons) 📍傑倫·布朗 (Celtics) 📍揚尼斯·阿德托昆博 (Bucks)📍多諾萬·米契爾 (Cavaliers) 📍傑倫·強森 (Hawks) 📍卡爾-安東尼·唐斯 (Knicks) 📍帕斯卡·席亞康 (Pacers) 📍諾曼·鮑威爾 (Heat) 📍史考提·巴恩斯 (Raptors) 📍傑倫·杜倫 (Pistons)第75屆NBA全明星賽將於2026年2月15日在加州英格伍德（Inglewood）正式登場，本次由洛杉磯快艇隊擔任東道主，比賽地點選在具備尖端科技的新場館「Intuit Dome」。這不僅是洛杉磯大都會區第七次舉辦此體壇盛事，更是自1983年以來，全明星賽首度重返英格伍德。值得注意的是，本次賽事將由NBC電視台進行全美直播，這也是該頻道自2002年後再次與NBA合作全明星賽轉播，屆時Peacock平台也將同步提供線上串流。為提升競爭力並響應同期的2026冬季奧運，NBA主席席爾佛（Adam Silver）正式宣布全明星正賽將迎來革命性的「美國對抗世界」新賽制。不同於傳統的東西區對抗，本屆賽事將由兩支「美國隊」與一支「世界聯軍隊」組成三方勢力。每隊至少由8名球員組成，進行單循環賽。預賽戰績最佳的兩支隊伍將晉級最終冠軍賽，若戰績持平則以淨勝分分勝負。此外，所有賽事均採每場12分鐘的限時制，旨在透過國家榮譽感的對抗與精簡緊湊的節奏，重新激發球迷的熱情。