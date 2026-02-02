我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）於今（2）日正式公布2026年全明星賽替補名單，洛杉磯湖人隊當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）毫無懸念地再度入選，達成連續22年獲選全明星賽的驚人創舉。詹姆斯隨後在休息室獲知消息時，維持一貫的淡定大將之風，他低調地表示自己深感榮幸，並笑稱這項紀錄「還不賴」。現年41歲的詹姆斯，今日在麥迪遜花園廣場準備客場面對紐約尼克的比賽前，得知自己再度入選全明星陣容。在長達23年的職業生涯中，詹姆斯除了2003-04年的新秀賽季外，從未缺席過全明星盛會。他在休息室受訪時簡短而有力地回應：「連續22年……這感覺真的還不賴。真是榮幸之至。（Blessed, honored, truly.）」即便已經寫下前無古人的紀錄，詹姆斯當下的神情仍顯得相當專注，似乎更在意接下來對陣尼克的比賽。詹姆斯在2022年就已超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的19次紀錄，成為歷史上入選全明星賽最多次的球員，如今他更將這道「詹姆斯障礙」推高到22次。即便已邁入41歲高齡，詹姆斯本賽季的表現依然是聯盟頂尖。在本場交手尼克的比賽前，他出賽30場，場均繳出21.9分、5.8籃板、6.6助攻，投籃命中率高達50.2%。隨著全明星陣容全數揭曉，聯盟將於美國時間2月6日進行選秀，決定最終參賽的球員。而萬眾矚目的2026全明星正賽將於美國時間2月15日正式開打。雖然目前還不清楚詹姆斯在比賽中的上場時間長短，但能看見這位41歲的老將持續在明星賽舞台奔馳，已是籃球迷的一大福音。