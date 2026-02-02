我是廣告 請繼續往下閱讀

就在NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入倒數計時，且關於密爾瓦基公鹿隊超級球「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞鬧得沸沸揚揚之際，「字母哥」本人於今（2）日在Instagram上發布了一則重磅消息。但他並非針對交易流言做出回應，而是首度公開了他的最新一代簽名球鞋Nike Giannis Freak 7 LX「Warning Label」全明星特仕版。目前「字母哥」因小腿傷勢仍處於缺陣狀態，而外界最關注的莫過於ESPN披露公鹿隊已開始針對他的交易案進行接觸。然而，阿德托昆博選擇在此敏感時刻發布新鞋資訊，被媒體視為精明的品牌策略。他並未陷入交易爭議的口水戰，而是直接將話題引導至即將到來的全明星週末（All-Star Weekend）。這次曝光的Freak 7 LX「Warning Label」採用了極具視覺衝擊力的螢光綠與金屬金配色，充滿強烈的全明星賽氛圍。包裝盒也採用了特殊的限量版設計，而非一般的標準鞋盒，瞬間引發全球鞋迷在Google上瘋狂搜尋「Giannis新鞋」與「Freak 7發售日期」。根據多個球鞋發布追蹤網站的消息，這款備受期待的戰靴預計將於2026年2月13日全明星周末期間正式發售：官方型號： Nike Giannis Freak 7 LX「Warning Label」建議售價： 145美元販售通路： Nike官網（含SNKRS應用程式）及指定零售商。這雙鞋款融入了Nike籃球系列2026年全明星賽的「Warning Label 26」統一主題，配有特殊的圖形與品牌標誌。儘管目前飽受小腿傷勢困擾，但字母哥在受傷前依然繳出了年度MVP等級的恐怖數據，這也是為何他一旦進入交易市場會引發全聯盟震盪的原因，目前他出賽30場，場均可拿下28.0分10.0籃板5.6助攻，投籃命中率高達64.5%。