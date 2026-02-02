我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿隊於今（2）日前往TD Garden客場挑戰波士頓塞爾提克隊，在當家球星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）持續缺陣的情況下，公鹿隊進攻端完全失靈，終場以79：107慘敗。單場79分的表現不僅寫下本賽季得分新低，更讓球隊陷入5連敗的泥淖，目前戰績18勝29負，落後東區第10名的老鷹隊已有2場勝差。公鹿隊此役開局表現不俗，一度打出12：0的攻勢驚豔全場，首節投籃命中率高達55.6%，三分球更是驚人的62.5%。然而，塞爾提克迅速站穩腳跟，在首節末段回敬一波26：14的攻勢縮小差距。進入第二節後，公鹿隊的手感開始冷卻，單節僅進帳16分，反觀塞爾提克在布朗（Jaylen Brown）的帶領下多點開花，半場結束時已取得56：42的反超領先。第三節公鹿隊進攻徹底崩盤，單節投籃命中率僅23.8%，分差一度被拉開至22分，比賽提早進入垃圾時間。公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後無奈表示：「我們就是投不進球。失去了Giannis後，要為大家創造出好的投籃機會變得很困難。我認為羅林斯今晚表現很出色，但只要他或波提斯不在場上，我們的進攻就完全停滯。」數據顯示，當阿德托昆博本季缺陣時，公鹿隊的戰績僅為慘淡的3勝14負，這已是球隊失去核心後連續輸掉的第4場比賽。塞爾提克二當家布朗（Jaylen Brown）攻下全場最高的30分、13籃板；替補上陣的西蒙斯（Anfernee Simons）貢獻27分；德瑞克·懷特（Derrick White）則有17分進帳。塞爾提克全場搶下14個進攻籃板，比公鹿多出12次投籃機會，成為勝負關鍵。公鹿方面，羅林斯（Ryan Rollins）孤掌難鳴，拿下全隊最高的25分、7助攻、6籃板；庫茲馬（Kyle Kuzma）手感不佳，13投5中僅得16分；波提斯（Bobby Portis Jr.）雖然抓下12個籃板，但全場13投僅4中，僅貢獻8分。這已是公鹿隊近11場比賽中的第9場敗仗。在2017年至2024年間，公鹿隊僅發生過一次5連敗，但本賽季至今已出現兩次至少5連敗的低潮，目前排名東區第12位，距離附加賽區漸行漸遠。