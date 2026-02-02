根據《ESPN》名記Shams Charania今（2）日最新報導，波特蘭拓荒者與亞特蘭大老鷹隊達成一筆「3換1」的交易，拓荒者送出賽季報銷的中鋒里斯（Duop Reath）、2027年老鷹次輪籤以及2030年尼克次輪籤，向老鷹隊換回外線火力超兇猛的射手克雷伊奇（Vit Krejci）。《ESPN》隨後公布交易評級，拓荒者憑藉精準的戰力補強獲得「A-」的高分，老鷹則獲得B。
拓荒者：補足三分短板 為續約阿夫迪亞鋪路
儘管拓荒者近期面臨阿夫迪亞（Deni Avdija）背部受傷及後場戰力短缺的困擾，戰績一度起伏，但這筆交易被《ESPN》認為顯然直指球隊的痛點。報導指出，目前拓荒者的三分球出手數雖位居聯盟第三，命中率卻在全聯盟墊底。而加盟的新援克雷伊奇本季展現神射手本色，外線命中率高達42.3%，6呎8吋的身材更被看好能無縫接軌拓荒者極具侵略性的防守體系。
就在本週稍早，里斯被診斷出右腳應力性骨折，並將接受賽季報銷的手術治療。事實上，在受傷之前，里斯在波特蘭拓荒者隊的處境已顯得相當尷尬；自從拓荒者於去年六月首輪選進中鋒楊瀚森後，他本季僅獲得258分鐘的出賽時間，幾乎被排除在主要輪替之外。
除了戰力考量，《ESPN》指出這筆交易更充滿薪資操作的戰術意圖。克雷伊奇的底薪合約CP值極高，且下賽季不具保障，這讓拓荒者在清理里斯的合約後，得以騰出薪資空間與主力球員阿夫迪亞協商長期續約。同時，拓荒者也計畫利用空出的名額，將陣中兩位潛力雙向合約球員西索科（Sidy Cissoko）與洛夫（Caleb Love）轉為正式球員合約。
老鷹：收回自家選秀權 預計會裁掉里斯
老鷹隊方面，則是在交易大限前進行陣容瘦身與資產回收。由於老鷹先前已向巫師交易獲得射手基斯珀特（Corey Kispert），導致克雷伊奇的發揮空間受到壓縮。老鷹此次交易的核心戰果在於收回原本已經送出的2027年次輪選秀權，並增加未來資產的靈活性。
《ESPN》預計老鷹未來會裁掉報銷的里斯，藉此將禁區悍將科洛科（Christian Koloko）由雙向合約轉正。這筆交易不僅緩解了老鷹在奢侈稅線附近的壓力，也為接下來在截止日前的後續操作鋪平了道路。
⭐️拓荒者、老鷹完整交易一覽⭐️
消息來源：《ESPN》
我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管拓荒者近期面臨阿夫迪亞（Deni Avdija）背部受傷及後場戰力短缺的困擾，戰績一度起伏，但這筆交易被《ESPN》認為顯然直指球隊的痛點。報導指出，目前拓荒者的三分球出手數雖位居聯盟第三，命中率卻在全聯盟墊底。而加盟的新援克雷伊奇本季展現神射手本色，外線命中率高達42.3%，6呎8吋的身材更被看好能無縫接軌拓荒者極具侵略性的防守體系。
就在本週稍早，里斯被診斷出右腳應力性骨折，並將接受賽季報銷的手術治療。事實上，在受傷之前，里斯在波特蘭拓荒者隊的處境已顯得相當尷尬；自從拓荒者於去年六月首輪選進中鋒楊瀚森後，他本季僅獲得258分鐘的出賽時間，幾乎被排除在主要輪替之外。
除了戰力考量，《ESPN》指出這筆交易更充滿薪資操作的戰術意圖。克雷伊奇的底薪合約CP值極高，且下賽季不具保障，這讓拓荒者在清理里斯的合約後，得以騰出薪資空間與主力球員阿夫迪亞協商長期續約。同時，拓荒者也計畫利用空出的名額，將陣中兩位潛力雙向合約球員西索科（Sidy Cissoko）與洛夫（Caleb Love）轉為正式球員合約。
老鷹隊方面，則是在交易大限前進行陣容瘦身與資產回收。由於老鷹先前已向巫師交易獲得射手基斯珀特（Corey Kispert），導致克雷伊奇的發揮空間受到壓縮。老鷹此次交易的核心戰果在於收回原本已經送出的2027年次輪選秀權，並增加未來資產的靈活性。
《ESPN》預計老鷹未來會裁掉報銷的里斯，藉此將禁區悍將科洛科（Christian Koloko）由雙向合約轉正。這筆交易不僅緩解了老鷹在奢侈稅線附近的壓力，也為接下來在截止日前的後續操作鋪平了道路。
⭐️拓荒者、老鷹完整交易一覽⭐️
|球隊
|獲得球員/資產
|ESPN 評級
|波特蘭開拓者
|克雷伊奇 (Vit Krejci)
|A-
|亞特蘭大老鷹
|里斯 (Duop Reath)、2027老鷹次輪、2030尼克次輪
|B