只剩下難以負擔籌碼的威金斯（Andrew Wiggins）、墨菲（Trey Murphy III）、瓊斯（Herb Jones）

▲紐奧良鵜鶘的墨菲（Trey Murphy III）和瓊斯（Herb Jones）對湖人來說也是奢侈品。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入最後倒數，洛杉磯湖人隊的補強計畫正面臨嚴重考驗。在剛過去的週末，湖人隊先是看著兩大側翼目標杭特（De'Andre Hunter）與艾利斯（Keon Ellis）在一筆三方交易中分別前往國王與騎士，今（2）日又傳來壞消息，。湖人目前的交易目標所剩無幾，根據資深記者馬克·史坦（Marc Stein）於周一的報導，。這對急於在不犧牲首輪選秀權的情況下、提升鋒線深度的湖人隊來說，無疑是沉重打擊。馬歇爾本季在獨行俠打出生涯代表作，場均貢獻14.6分、5.0籃板與2.9助攻，投籃命中率高達54.4%，在全聯盟排名第16位。他能防守多個位置且具備持球進攻能力的特質，被湖人內部視為最理想且代價可負擔的補強對象。然而，，或湖人隊補強受阻的連鎖反應始於周日。克里夫蘭騎士隊發動了一筆涉及國王與公牛的三方交易，杭特最終落腳薩克拉門托。這筆交易顯示出湖人隊隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，湖人雖然曾與騎士討論過杭特，但最終因考量其本季低迷的投籃表現（三分命中率僅30.8%）以及龐大的合約負擔（下賽季2490萬美元），在最後時刻選擇退出角逐。▲根據多家美媒報導，克里夫蘭騎士、洛杉磯湖人與沙加緬度國王三方，正針對側翼戰力亨特（De'Andre Hunter）與防守悍將埃利斯（Keon Ellis）展開激烈的三方談判。（圖／美聯社／達志影像）在失去馬歇爾、杭特與艾利斯後，湖人的替代方案顯得更加困難，剩下此前不斷妄想的邁阿密熱火猛將威金斯（Andrew Wiggins），但熱火開出的籌碼過高，且目前熱火傾向保留他以作為爭取「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的包裹內容，，紐奧良拒絕放人，除非對方開出如「德斯蒙德·貝恩（Desmond Bane）等級」的報價。而貝恩去年的交易代價是4個首輪籤，遠超湖人所能承受的範圍。湖人隊目前戰績仍處於季後賽邊緣，儘管擁有詹姆斯（LeBron James）與唐西奇奇（Luka Doncic）的雙核心，但側翼防守與外線火力不足的問題始終未解。總經理佩林卡（Rob Pelinka）在剩餘的72小時內，若無法找到合適的B計畫，湖人恐怕只能維持現有陣容迎接下半球季。